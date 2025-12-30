Edmonton säkrade seger mot Winnipeg

Edmonton segrade – 3–1 mot Winnipeg

Jack Roslovic matchvinnare för Edmonton

Sjätte raka nederlaget för Winnipeg

Edmonton segrade på bortaplan i Canada Life Centre mot Winnipeg i NHL. 1–3 (0–0, 0–2, 1–1) slutade matchen på tisdagen.

I och med detta har Winnipeg sex förluster i rad.

Winnipeg–Edmonton – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Det var först 8.00 in i andra perioden som Edmonton tog ledningen genom Max Jones.

Efter 12.49 i andra perioden slog Jack Roslovic till på pass av Adam Henrique och Matthew Savoie och gjorde 0–2.

5.46 in i tredje perioden nätade Winnipegs Adam Lowry framspelad av Morgan Barron och reducerade. Men mer än så orkade Winnipeg inte med.

Edmonton punkterade matchen med ett 1–3-mål med 1.23 kvar att spela genom Zach Hyman assisterad av Connor McDavid. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

När lagen senast möttes vann Edmonton med 6–2.

Winnipeg tar sig an Detroit i nästa match borta torsdag 1 januari 00.30. Edmonton möter samma dag 03.30 Boston hemma.

Winnipeg–Edmonton 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)

NHL, Canada Life Centre

Andra perioden: 0–1 (28.00) Max Jones, 0–2 (32.49) Jack Roslovic (Adam Henrique, Matthew Savoie).

Tredje perioden: 1–2 (45.46) Adam Lowry (Morgan Barron), 1–3 (58.37) Zach Hyman (Connor McDavid).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 0-2-3

Edmonton: 3-0-2

Nästa match:

Winnipeg: Detroit Red Wings, borta, 1 januari 00.30

Edmonton: Boston Bruins, hemma, 1 januari 03.30