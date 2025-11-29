Edmonton nollade Seattle – vann med 4–0

Edmonton-seger med 4–0 mot Seattle

Ryan Nugent-Hopkins matchvinnare för Edmonton

Seattles tredje raka förlust

Edmonton höll nollan när laget vann på bortaplan mot Seattle i NHL. Matchen slutade 0–4 (0–1, 0–2, 0–1).

Seattle–Edmonton – mål för mål

Ryan Nugent-Hopkins gjorde 1–0 till Edmonton efter elva minuter assisterad av Evan Bouchard och Connor McDavid.

Efter 12.30 i andra perioden nätade Leon Draisaitl på pass av Andrew Mangiapane och Ty Emberson och gjorde 0–2.

Zach Hyman gjorde dessutom 0–3 efter 18.54 framspelad av Leon Draisaitl och Ryan Nugent-Hopkins.

Edmonton gjorde också 0–4 genom Connor McDavid framspelad av Zach Hyman och Mattias Ekholm efter 6.25 i tredje perioden.

Det här betyder att Seattle ligger kvar på tredje plats i Pacific division och Edmonton på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Seattle Kraken med 3–2.

I nästa omgång har Seattle Edmonton borta i Rogers Place, fredag 5 december 03.00. Edmonton spelar hemma mot Minnesota onsdag 3 december 03.00.

Seattle–Edmonton 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 0–1 (11.23) Ryan Nugent-Hopkins (Evan Bouchard, Connor McDavid).

Andra perioden: 0–2 (32.30) Leon Draisaitl (Andrew Mangiapane, Ty Emberson), 0–3 (38.54) Zach Hyman (Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins).

Tredje perioden: 0–4 (46.25) Connor McDavid (Zach Hyman, Mattias Ekholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 2-1-2

Edmonton: 2-1-2

Nästa match:

Seattle: Edmonton Oilers, borta, 5 december

Edmonton: Minnesota Wild, hemma, 3 december