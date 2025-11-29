Edmonton nollade Seattle – vann med 4–0
- Edmonton-seger med 4–0 mot Seattle
- Ryan Nugent-Hopkins matchvinnare för Edmonton
- Seattles tredje raka förlust
Edmonton höll nollan när laget vann på bortaplan mot Seattle i NHL. Matchen slutade 0–4 (0–1, 0–2, 0–1).
Seattle–Edmonton – mål för mål
Ryan Nugent-Hopkins gjorde 1–0 till Edmonton efter elva minuter assisterad av Evan Bouchard och Connor McDavid.
Efter 12.30 i andra perioden nätade Leon Draisaitl på pass av Andrew Mangiapane och Ty Emberson och gjorde 0–2.
Zach Hyman gjorde dessutom 0–3 efter 18.54 framspelad av Leon Draisaitl och Ryan Nugent-Hopkins.
Edmonton gjorde också 0–4 genom Connor McDavid framspelad av Zach Hyman och Mattias Ekholm efter 6.25 i tredje perioden.
Det här betyder att Seattle ligger kvar på tredje plats i Pacific division och Edmonton på sjätte plats.
När lagen möttes senast vann Seattle Kraken med 3–2.
I nästa omgång har Seattle Edmonton borta i Rogers Place, fredag 5 december 03.00. Edmonton spelar hemma mot Minnesota onsdag 3 december 03.00.
Seattle–Edmonton 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)
NHL, Climate Pledge Arena
Första perioden: 0–1 (11.23) Ryan Nugent-Hopkins (Evan Bouchard, Connor McDavid).
Andra perioden: 0–2 (32.30) Leon Draisaitl (Andrew Mangiapane, Ty Emberson), 0–3 (38.54) Zach Hyman (Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins).
Tredje perioden: 0–4 (46.25) Connor McDavid (Zach Hyman, Mattias Ekholm).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Seattle: 2-1-2
Edmonton: 2-1-2
Nästa match:
Seattle: Edmonton Oilers, borta, 5 december
Edmonton: Minnesota Wild, hemma, 3 december
