Edmonton fortsätter vinna mot favoritmotståndet

Edmonton vann med 5–4 efter förlängning

Leon Draisaitl med två mål för Edmonton

Evan Bouchard avgjorde för Edmonton

Ottawa är lite av ett drömmotstånd för Edmonton. På onsdagen vann Edmonton på nytt – den här gången hemma i Rogers Place. Matchen i NHL slutade 5–4 (2–2, 0–2, 2–0, 1–0) efter förlängning. Det var Edmontons fjärde raka seger mot Ottawa.

Evan Bouchard blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål 1.50 in i förlängningen.

Leon Draisaitl tvåmålsskytt för Edmonton

Ottawa tog ledningen i början av första perioden genom Dylan Cozens.

Edmonton kvitterade till 1–1 genom Leon Draisaitl efter 5.03.

Efter 6.34 i matchen gjorde Ottawa 1–2 genom Drake Batherson.

Edmonton gjorde 2–2 genom Leon Draisaitl med 3.12 kvar att spela.

Efter 4.30 i andra perioden nätade Drake Batherson på nytt på pass av Tim Stützle och gav Ottawa ledningen. Michael Amadio gjorde dessutom 2–4 efter 5.11 på pass av Nick Jensen.

Ryan Nugent-Hopkins reducerade för Edmonton efter 1.52 in i tredje perioden efter förarbete av Connor McDavid och Evan Bouchard. Zach Hyman stod för målet när laget kvitterade till 4–4 med 1.25 kvar att spela med assist av Leon Draisaitl och Evan Bouchard.

Matchvinnare för hemmalaget Edmonton 1.50 in i förlängningen blev Evan Bouchard med det avgörande målet i förlängningen.

Edmontons Leon Draisaitl stod för två mål och två assists och Evan Bouchard gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Edmonton med 3–2 efter förlängning .

Nästa motstånd för Edmonton är Carolina. Lagen möts lördag 7 mars 03.00 i Rogers Place. Ottawa tar sig an Calgary borta fredag 6 mars 03.00.

Edmonton–Ottawa 5–4 (2–2, 0–2, 2–0, 1–0)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 0–1 (3.34) Dylan Cozens (Nick Cousins, Thomas Chabot), 1–1 (5.03) Leon Draisaitl (Mattias Ekholm, Matthew Savoie), 1–2 (6.34) Drake Batherson (Brady Tkachuk, Tim Stützle), 2–2 (16.48) Leon Draisaitl.

Andra perioden: 2–3 (24.30) Drake Batherson (Tim Stützle), 2–4 (25.11) Michael Amadio (Nick Jensen).

Tredje perioden: 3–4 (41.52) Ryan Nugent-Hopkins (Connor McDavid, Evan Bouchard), 4–4 (58.35) Zach Hyman (Leon Draisaitl, Evan Bouchard).

Förlängning: 5–4 (61.50) Evan Bouchard (Connor McDavid, Leon Draisaitl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 2-0-3

Ottawa: 2-2-1

Nästa match:

Edmonton: Carolina Hurricanes, hemma, 7 mars 03.00

Ottawa: Calgary Flames, borta, 6 mars 03.00