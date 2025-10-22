Edmonton avgjorde i förlängningen mot Ottawa

Edmonton segrade – 3–2 efter förlängning

Jake Walman matchvinnare för Edmonton

Ottawas andra raka förlust

Edmontons väg till seger mot Ottawa borta i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Edmonton avgöra till 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 1–0) och ta bonuspoängen. Stor matchhjälte i förlängningen blev Jake Walman som stod för det avgörande målet.

Montreal nästa för Edmonton

Connor McDavid gjorde 1–0 till Edmonton efter 16 minuters spel. Efter 47 sekunder i andra perioden nätade Isaac Howard på pass av Leon Draisaitl och gjorde 0–2. Ottawa reducerade och kvitterade till 2–2 genom Dylan Cozens och Thomas Chabot i början av tredje perioden i tredje perioden. Stor matchhjälte för Edmonton blev Jake Walman som 2.24 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Det här var Ottawas andra uddamålsförlust den här säsongen.

Den 4 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Rogers Place.

Ottawa tar sig an Philadelphia i nästa match hemma fredag 24 oktober 01.00. Edmonton möter samma dag 03.00 Montreal hemma.

Ottawa–Edmonton 2–3 (0–1, 0–1, 2–0, 0–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 0–1 (16.31) Connor McDavid.

Andra perioden: 0–2 (20.47) Isaac Howard (Leon Draisaitl).

Tredje perioden: 1–2 (40.12) Dylan Cozens (Drake Batherson), 2–2 (41.50) Thomas Chabot (David Perron).

Förlängning: 2–3 (62.24) Jake Walman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 1-1-3

Edmonton: 2-0-3

Nästa match:

Ottawa: Philadelphia Flyers, hemma, 24 oktober

Edmonton: Montreal Canadiens, hemma, 24 oktober