Dylan Holloway fixade segern för St Louis i matchen mot Seattle

St Louis vann med 5–1 mot Seattle

Det blev ett hattrick för St Louis Dylan Holloway i matchen mot Seattle i NHL. St Louis vann på hemmaplan med 5–1 (1–1, 2–0, 2–0).

Dylan Holloway gjorde 1–0 till St Louis efter sju minuters spel efter förarbete av Jonatan Berggren och Pius Suter. Seattle kvitterade när Kaapo Kakko hittade rätt efter pass från Shane Wright och Brandon Montour efter 12.32.

Jordan Kyrou gav St Louis ledningen efter 1.12 in i andra perioden på pass av Pavel Butjnevitj och Colton Parayko. Efter 1.35 i andra perioden slog Dylan Holloway till på nytt på pass av Jonatan Berggren och Pius Suter och gjorde 3–1.

1.56 in i tredje perioden slog Pius Suter till framspelad av Dylan Holloway och Justin Faulk och ökade ledningen. Efter 16.59 slog Dylan Holloway till återigen framspelad av Justin Faulk och Jack Finley och ökade ledningen för St Louis.

Dylan Holloway gjorde tre mål för St Louis och spelade dessutom fram till ett mål och Pius Suter stod för ett mål och två assists.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, St Louis med 22–21 och Seattle med 11–17 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Seattle med 4–3 efter att matchen gått till förlängning .

St Louis tar sig an New Jersey i nästa match hemma lördag 28 februari 23.00. Seattle möter Vancouver hemma söndag 1 mars 04.00.

St Louis–Seattle 5–1 (1–1, 2–0, 2–0)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 1–0 (7.58) Dylan Holloway (Jonatan Berggren, Pius Suter), 1–1 (12.32) Kaapo Kakko (Shane Wright, Brandon Montour).

Andra perioden: 2–1 (21.12) Jordan Kyrou (Pavel Butjnevitj, Colton Parayko), 3–1 (21.35) Dylan Holloway (Jonatan Berggren, Pius Suter).

Tredje perioden: 4–1 (41.56) Pius Suter (Dylan Holloway, Justin Faulk), 5–1 (56.59) Dylan Holloway (Justin Faulk, Jack Finley).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 2-0-3

Seattle: 2-0-3

Nästa match:

St Louis: New Jersey Devils, hemma, 28 februari 23.00

Seattle: Vancouver Canucks, hemma, 1 mars 04.00