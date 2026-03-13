Drömstart när Lindlöven mot Forshaga

Lindlöven vann med 5–2 mot Forshaga

Amill Andersson matchvinnare för Lindlöven

Fyra raka mål för Lindlöven

Med 5–2 (0–0, 2–2, 3–0) i första matchen på hemmaplan mot Forshaga har Lindlöven tagit greppet i kvartsfinalen i Hockeyettan.

– Tycker inte vi gör någon speciellt bra prestation idag men vi vinner matchen, vilket är det viktigaste. Ska jag vara lite nöjd med något så är det sista perioden som vi spelar av på ett mycket bra sätt, tyckte Lindlövens tränare Lennart Hermansson.

Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand kommenterade matchen:

– Lindlöven något bättre än oss. Tycker vi kändes lite sega efter vi stått stilla utan match i cirka 2v. 1–0 i matcher. Ny match imorgon.

Lindlöven–Forshaga – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Lindlöven gjorde 1–0 genom Lukas Johansson efter 52 sekunder i andra perioden.

Därefter fixade Forshagas Christoffer Rasch och Lukas Enqvist att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Lindlöven kvitterade till 2–2 genom Emil Norberg.

I tredje perioden var det Lindlöven som var vassast och gick från 2–2 till 5–2 genom mål av Amill Andersson, Sebastian Falk och Oliver Arle Östergren.

Sebastian Falk gjorde ett mål för Lindlöven och två målgivande passningar.

Lindlöven–Forshaga 5–2 (0–0, 2–2, 3–0)

Kvartsfinalen i Hockeyettan

Andra perioden: 1–0 (20.52) Lukas Johansson (Sebastian Falk, Carl Johan Sälle), 1–1 (35.38) Christoffer Rasch (Sebastian Lövgren, Sebastian Kjellen), 1–2 (38.31) Lukas Enqvist (Adam Byström Johansson), 2–2 (39.40) Emil Norberg (Isak Jonsson, Sebastian Falk).

Tredje perioden: 3–2 (42.06) Amill Andersson (Vilmer Grundström, Filip Forsmark), 4–2 (58.36) Sebastian Falk (Oliver Arle Östergren, Isak Jonsson), 5–2 (59.26) Oliver Arle Östergren (Filip Forsmark).

Ställning i serien: Lindlöven–Forshaga 1–0

Nästa match:

14 mars, 16.00, Lindlöven–Forshaga