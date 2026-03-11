Drömstart när Halmstad efter förlängningsdrama

Halmstad-seger med 2–1 efter förlängning

Anton Berglund matchvinnare för Halmstad

Melker Bergman ende målskytt för Vita Hästen

Med 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0) efter förlängning i första matchen på bortaplan har Halmstad tagit ett greppet mot Vita Hästen i hockeyettan södra, kvartsfinal.

Segermålet för Halmstad stod Anton Berglund för 1.25 in i förlängningen.

Vita Hästen nästa för Halmstad

Vita Hästen tog ledningen efter 6.55 genom Melker Bergman assisterad av Colin Smith.

Efter 16.31 i andra perioden slog Alexander Artursson till framspelad av Alexander Klarin och kvitterade för Halmstad.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

I förlängningen tog det 1.25 innan Halmstad också avgjorde till 2–1. Stor matchhjälte blev Anton Berglund, framspelad av Alexander Klarin och Alexander Artursson.

Nästa match spelas på torsdag 19.00.

Vita Hästen–Halmstad 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–1)

Hockeyettan södra, kvartsfinal

Första perioden: 1–0 (6.55) Melker Bergman (Colin Smith).

Andra perioden: 1–1 (36.31) Alexander Artursson (Alexander Klarin).

Förlängning: 1–2 (61.25) Anton Berglund (Alexander Klarin, Alexander Artursson).

Ställning i serien: Vita Hästen–Halmstad 0–1

Nästa match:

12 mars, 19.00, Vita Hästen–Halmstad