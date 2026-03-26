Drömstart när Djurgården mot Örebro Hockey U18
- Djurgården vann med 5–2 mot Örebro Hockey U18
- William Hedlund matchvinnare för Djurgården
- Djurgården gjorde fem raka mål
Djurgården har tagit kommandot mot Örebro Hockey U18 i kvartsfinalen i U18-SM herr, efter seger borta med 5–2 (4–1, 1–0, 0–1). Djurgården leder matchserien med 1-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.
I första perioden var det Djurgården som dominerade. Laget vann perioden klart med 4–1.
Efter 15.29 i andra perioden nätade William Canemyr framspelad av Lukas Mattsson och William Hedlund och gjorde 1–5.
Efter 49 sekunder i tredje perioden reducerade Örebro Hockey U18 till 2–5 genom Benjamin Ask Haglund på passning från Dante Bergfors. Mer än så blev det dock inte för Örebro Hockey U18.
William Hedlund gjorde ett mål för Djurgården och spelade fram till två mål.
Lagen möts igen på lördag 17.00.
Örebro Hockey U18–Djurgården 2–5 (1–4, 0–1, 1–0)
Kvartsfinalen i U18-SM herr
Första perioden: 1–0 (0.47) Filip Wahlén (Lukas Svensson), 1–1 (2.36) Dag Henriksson (Gustaf Révay, Egon Ekberg), 1–2 (12.54) Lukas Mattsson (William Hedlund, Leo Schlegel), 1–3 (15.47) William Hedlund (Tom Pråhl, Ville Söderström), 1–4 (19.49) Oliver Sundberg.
Andra perioden: 1–5 (35.29) William Canemyr (Lukas Mattsson, William Hedlund).
Tredje perioden: 2–5 (40.49) Benjamin Ask Haglund (Dante Bergfors).
Ställning i serien: Örebro Hockey U18–Djurgården 0–1
Nästa match:
28 mars, 17.00, Djurgården–Örebro Hockey U18
