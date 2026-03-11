Drömstart för Sundsvall – vann mot Borlänge

Seger för Sundsvall med 6–2 mot Borlänge

Martin Arpe tvåmålsskytt för Sundsvall

Oliver Sundberg matchvinnare för Sundsvall

Med 6–2 (3–0, 1–1, 2–1) i första matchen hemma har Sundsvall tagit ett greppet mot Borlänge i kvartsfinalen i Hockeyettan.

Martin Arpe gjorde två mål för Sundsvall

Sundsvall stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.12 tidigt i perioden.

Efter 9.38 i andra perioden slog Elliot Sigrell till och gjorde 4–0. Borlänges Henning Rothsten gjorde 4–1 efter 16.45 på pass av Marcus Runnkvist.

Efter 2.24 i tredje perioden ökade Sundsvall på till 5–1 genom Karl Pettersson.

Borlänge reducerade dock till 5–2 genom Leon Cadei tidigt i perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.

Sundsvall kunde dock avgöra till 6–2 med 42 sekunder kvar av matchen genom Martin Arpe.

Sundsvalls Johan Lindholm hade tre assists.

Lagen möts igen på torsdag 19.00.

Sundsvall–Borlänge 6–2 (3–0, 1–1, 2–1)

Kvartsfinalen i Hockeyettan

Första perioden: 1–0 (1.00) Martin Arpe (Melker Morin, Jonathan Lidman), 2–0 (4.31) Emil Lindblom (Johan Lindholm), 3–0 (9.12) Oliver Sundberg (Johan Lindholm, Jonathan Lidman).

Andra perioden: 4–0 (29.38) Elliot Sigrell, 4–1 (36.45) Henning Rothsten (Marcus Runnkvist).

Tredje perioden: 5–1 (42.24) Karl Pettersson (Johan Lindholm, Emil Lindblom), 5–2 (44.42) Leon Cadei (Gustav Lindström, Erik Olhans-Lind), 6–2 (59.18) Martin Arpe (William Falkenhäll).

Ställning i serien: Sundsvall–Borlänge 1–0

Nästa match:

12 mars, 19.00, Sundsvall–Borlänge