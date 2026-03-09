Drömstart för SSK – vann mot Mora

SSK vann med 2–0 mot Mora

Viktor Liljegren avgjorde för SSK

SSK höll nollan

SSK har tagit ett grepp mot Mora i Hockeyallsvenskans åttondelsfinal, efter seger borta med 2–0 (0–0, 0–0, 2–0) i första matchen. SSK kan därmed avgöra serien i nästa match hemma i AXA Sports Center.

Inför matchen hade SSK sju raka förluster mot Mora.

Mora–SSK – mål för mål

Det gjordes inga mål under matchens första 40 minuter.

SSK tog ledningen först efter två minuters spel i tredje perioden genom Viktor Liljegren efter pass från Hampus Harlestam och Daniel Norbe. 13.35 in i tredje perioden fick Filip Engarås utdelning på pass av Henrik Eriksson och Niklas Arell och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Lagen möts igen på onsdag 19.00 i AXA Sports Center.

Mora–SSK 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)

Hockeyallsvenskans åttondelsfinal

Tredje perioden: 0–1 (42.55) Viktor Liljegren (Hampus Harlestam, Daniel Norbe), 0–2 (53.35) Filip Engarås (Henrik Eriksson, Niklas Arell).

Nästa match:

11 mars, 19.00, SSK–Mora, i AXA Sports Center