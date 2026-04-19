Drömstart för Colorado – vann mot Los Angeles

Colorado segrade – 2–1 mot Los Angeles

Logan O’Connor avgjorde för Colorado

Artemi Panarin nätade för Los Angeles

Colorado har tagit greppet mot Los Angeles, efter seger med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) hemma i NHL Stanley Cup, åttondelsfinal. Därmed leder Colorado matchserien med 1-0.

Det var Colorados fjärde raka seger mot Los Angeles.

Los Angeles nästa för Colorado

Första perioden blev mållös.

15.29 in i andra perioden spräckte Colorado nollan genom Artturi Lehkonen framspelad av Nathan MacKinnon.

5.50 in i tredje perioden satte Logan O’Connor pucken framspelad av Jack Drury och ökade ledningen. 17.38 in i perioden slog Artemi Panarin till på pass av Alex Laferriere och Brandt Clarke och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Los Angeles.

Nästa match spelas i Ball Arena på onsdag 04.00.

Colorado–Los Angeles 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

NHL Stanley Cup, åttondelsfinal, Ball Arena

Andra perioden: 1–0 (35.29) Artturi Lehkonen (Nathan MacKinnon).

Tredje perioden: 2–0 (45.50) Logan O’Connor (Jack Drury), 2–1 (57.38) Artemi Panarin (Alex Laferriere, Brandt Clarke).

Ställning i serien: Colorado–Los Angeles 1–0

Nästa match:

22 april, 04.00, Colorado–Los Angeles, i Ball Arena