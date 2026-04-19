Drömstart för Colorado – vann mot Los Angeles
- Colorado segrade – 2–1 mot Los Angeles
- Logan O’Connor avgjorde för Colorado
- Artemi Panarin nätade för Los Angeles
Colorado har tagit greppet mot Los Angeles, efter seger med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) hemma i NHL Stanley Cup, åttondelsfinal. Därmed leder Colorado matchserien med 1-0.
Det var Colorados fjärde raka seger mot Los Angeles.
Los Angeles nästa för Colorado
Första perioden blev mållös.
15.29 in i andra perioden spräckte Colorado nollan genom Artturi Lehkonen framspelad av Nathan MacKinnon.
5.50 in i tredje perioden satte Logan O’Connor pucken framspelad av Jack Drury och ökade ledningen. 17.38 in i perioden slog Artemi Panarin till på pass av Alex Laferriere och Brandt Clarke och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Los Angeles.
Nästa match spelas i Ball Arena på onsdag 04.00.
Colorado–Los Angeles 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)
NHL Stanley Cup, åttondelsfinal, Ball Arena
Andra perioden: 1–0 (35.29) Artturi Lehkonen (Nathan MacKinnon).
Tredje perioden: 2–0 (45.50) Logan O’Connor (Jack Drury), 2–1 (57.38) Artemi Panarin (Alex Laferriere, Brandt Clarke).
Ställning i serien: Colorado–Los Angeles 1–0
Nästa match:
22 april, 04.00, Colorado–Los Angeles, i Ball Arena
