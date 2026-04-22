Dramatisk seger för Tampa Bay – kvitterade matchserien

Seger för Tampa Bay med 3–2 efter förlängning

JJ Moser avgjorde för Tampa Bay

Montreal nästa motståndare för Tampa Bay

Tampa Bay vann hemma med 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 1–0) efter förlängning mot Montreal i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Därmed står det nu 1-1 i matchserien.

JJ Moser blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 12.48 in i fjärde perioden.

Tampa Bay–Montreal – mål för mål

Brandon Hagel gav Tampa Bay ledningen efter 8.40 assisterad av Jake Guentzel och Erik Cernak. Montreal kvitterade genom Lane Hutson med assist av Nick Suzuki och Cole Caufield efter 16.11.

Montreal gjorde också 1–2 efter 18.36 i andra perioden när Josh Anderson fick träff på pass av Phillip Danault och Jake Evans.

12.33 in i tredje perioden satte Nikita Kutjerov pucken framspelad av Anthony Cirelli och Brandon Hagel och kvitterade.

I förlängningen tog det 12.48 innan Tampa Bay också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev JJ Moser, på pass av Anthony Cirelli.

Lagen möts igen på lördag 01.00 i Bell Centre.

Tampa Bay–Montreal 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 1–0)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, Benchmark International Arena

Första perioden: 1–0 (8.40) Brandon Hagel (Jake Guentzel, Erik Cernak), 1–1 (16.11) Lane Hutson (Nick Suzuki, Cole Caufield).

Andra perioden: 1–2 (38.36) Josh Anderson (Phillip Danault, Jake Evans).

Tredje perioden: 2–2 (52.33) Nikita Kutjerov (Anthony Cirelli, Brandon Hagel).

Förlängning: 3–2 (72.48) JJ Moser (Anthony Cirelli).

Ställning i serien: Tampa Bay–Montreal 1–1

Nästa match:

25 april, 01.00, Montreal–Tampa Bay, i Bell Centre