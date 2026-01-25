Djurgårdens segerrad fortsätter efter 5–2 mot Örebro Hockey U18

Djurgården segrade – 5–2 mot Örebro Hockey U18

Djurgårdens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Melvin Norman avgjorde för Djurgården

Djurgården är svårslaget i U18 Nationell södra herr. Mot Örebro Hockey U18 på bortaplan i Behrn Arena på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 5–2 (2–1, 1–1, 2–0) och har nu fyra segrar i rad.

Huddinge IK nästa för Djurgården

Djurgården startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Egon Ekberg och Oliver Sundberg innan Örebro Hockey U18 svarade och gjorde 2–1 genom Svante Forsman.

Efter 2.20 i andra perioden nätade Melvin Norman framspelad av Ville Söderström och gjorde 1–3. Örebro Hockey U18:s Filip Wahlén gjorde 2–3 efter 10.49 på pass av Benjamin Ask Haglund och Mio Kåberg. Målet var Filip Wahléns femte i U18 Nationell södra herr.

2.22 in i tredje perioden satte Anton Winbo pucken på pass av David Holst och ökade ledningen. Efter 14.53 slog Tom Pråhl till framspelad av Dorian Eklund Aspe och Carl Eiritz och ökade ledningen för Djurgården.

Det här betyder att Örebro Hockey U18 nu ligger på sjätte plats i tabellen och Djurgården är på tredje plats. Så sent som den 16 januari låg Djurgården på åttonde plats i tabellen.

Lagen möts på nytt på Hovet den 8 mars.

Örebro Hockey U18 möter SSK U18 i nästa match borta torsdag 29 januari 19.00. Djurgården möter samma dag Huddinge IK hemma.

Örebro Hockey U18–Djurgården 2–5 (1–2, 1–1, 0–2)

U18 Nationell södra herr, Behrn Arena

Första perioden: 0–1 (2.21) Egon Ekberg (William Canemyr), 0–2 (7.12) Oliver Sundberg (Dorian Eklund Aspe, Egon Ekberg), 1–2 (10.22) Svante Forsman (Lucas Roynezon, Milo Spelkvist).

Andra perioden: 1–3 (22.20) Melvin Norman (Ville Söderström), 2–3 (30.49) Filip Wahlén (Benjamin Ask Haglund, Mio Kåberg).

Tredje perioden: 2–4 (42.22) Anton Winbo (David Holst), 2–5 (54.53) Tom Pråhl (Dorian Eklund Aspe, Carl Eiritz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U18: 3-1-1

Djurgården: 4-0-1

Nästa match:

Örebro Hockey U18: Södertälje SK, borta, 29 januari 19.00

Djurgården: Huddinge IK, hemma, 29 januari 19.00