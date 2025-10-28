Djurgården vinnare mot Växjö – avgjorde i förlängningen

Djurgården vann med 3–2 efter förlängning

Djurgårdens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Philip Holm matchvinnare för Djurgården

Djurgården tog en stark seger mot Växjö borta i SHL. I förlängningen kunde Djurgården avgöra till 3–2 (0–0, 2–0, 0–2, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev Philip Holm, som gjorde det avgörande målet 51 sekunder in i förlängningen.

Efter tre segrar i rad för Växjö tog det stopp. Djurgården tog i stället fjärde segern i rad.

HV 71 nästa för Djurgården

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Joseph Snively gjorde 1–0 till Djurgården 7.04 in i andra perioden på pass av Colby Sissons och Marcus Krüger.

Efter 9.33 i andra perioden nätade Anton Frondell på pass av David Blomgren och gjorde 0–2.

Växjö reducerade och kvitterade till 2–2 genom Reid Gardiner och Joel Persson i tredje perioden. I förlängningen tog det 51 sekunder till Djurgården avgjorde till 3–2. Matchvinnare för bortalaget blev Philip Holm, framspelad av Joseph Snively.

Det här var Växjös andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Djurgårdens tredje uddamålsseger.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Djurgården är på fjärde plats. Djurgården var åtta i tabellen för 26 dagar sedan, men har fått ett lyft.

På torsdag 30 oktober 19.00 spelar Växjö borta mot Frölunda och Djurgården hemma mot HV 71.

Växjö–Djurgården 2–3 (0–0, 0–2, 2–0, 0–1)

SHL, Vida Arena

Andra perioden: 0–1 (27.04) Joseph Snively (Colby Sissons, Marcus Krüger), 0–2 (29.33) Anton Frondell (David Blomgren).

Tredje perioden: 1–2 (49.13) Reid Gardiner (Dennis Rasmussen, Lucas Elvenes), 2–2 (50.33) Joel Persson (Lucas Elvenes, Zachary Giuttari).

Förlängning: 2–3 (60.51) Philip Holm (Joseph Snively).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 3-1-1

Djurgården: 4-0-1

Nästa match:

Växjö: Frölunda HC, borta, 30 oktober

Djurgården: HV 71, hemma, 30 oktober