Djurgården vann på hemmaplan mot Malmö

Djurgården vann med 4–2 mot Malmö

Dorian Eklund Aspe matchvinnare för Djurgården

Andra raka segern för Djurgården

Djurgården besegrade Malmö på hemmaplan i söndagens möte i U18 Nationell södra herr. 4–2 (2–1, 1–1, 1–0) slutade matchen.

Djurgården har startat med två raka segrar, efter 4–3 mot Rögle i premiären.

Växjö nästa för Djurgården

Djurgården tog ledningen i början av första perioden genom William Canemyr.

Malmö kvitterade till 1–1 genom Max Kramer tidigt i matchen.

Efter 16.42 gjorde Djurgården 2–1 genom Ville Söderström.

Efter 58 sekunder i andra perioden slog Dorian Eklund Aspe till och gjorde 3–1.

Malmös Viktor Lennström gjorde 3–2 efter 14.48 på pass av Jonathan Sandberg och Jack Silvander Jarevik.

12.58 in i tredje perioden slog Tom Pråhl till framspelad av Dorian Eklund Aspe och Oliver Sundberg och ökade ledningen. 4–2-målet blev matchens sista.

Dorian Eklund Aspe gjorde ett mål för Djurgården och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen möts igen 15 februari i Kirsebergs Ishall.

Lördag 10 januari spelar Djurgården borta mot Växjö 15.00 och Malmö mot SSK U18 hemma 15.30 i Malmö Isstadion.

Djurgården–Malmö 4–2 (2–1, 1–1, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Hovet

Första perioden: 1–0 (2.06) William Canemyr (Melvin Norman, William Hedlund), 1–1 (3.45) Max Kramer (Matteo Filippini, Sigge Larsson), 2–1 (16.42) Ville Söderström (Dorian Eklund Aspe, Oliver Sundberg).

Andra perioden: 3–1 (20.58) Dorian Eklund Aspe, 3–2 (34.48) Viktor Lennström (Jonathan Sandberg, Jack Silvander Jarevik).

Tredje perioden: 4–2 (52.58) Tom Pråhl (Dorian Eklund Aspe, Oliver Sundberg).

Nästa match:

Djurgården: Växjö Lakers HC, borta, 10 januari 15.00

Malmö: Södertälje SK, hemma, 10 januari 15.30

