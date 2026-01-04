Djurgården vann på hemmaplan mot Malmö
- Djurgården vann med 4–2 mot Malmö
- Dorian Eklund Aspe matchvinnare för Djurgården
- Andra raka segern för Djurgården
Djurgården besegrade Malmö på hemmaplan i söndagens möte i U18 Nationell södra herr. 4–2 (2–1, 1–1, 1–0) slutade matchen.
Djurgården har startat med två raka segrar, efter 4–3 mot Rögle i premiären.
Växjö nästa för Djurgården
Djurgården tog ledningen i början av första perioden genom William Canemyr.
Malmö kvitterade till 1–1 genom Max Kramer tidigt i matchen.
Efter 16.42 gjorde Djurgården 2–1 genom Ville Söderström.
Efter 58 sekunder i andra perioden slog Dorian Eklund Aspe till och gjorde 3–1.
Malmös Viktor Lennström gjorde 3–2 efter 14.48 på pass av Jonathan Sandberg och Jack Silvander Jarevik.
12.58 in i tredje perioden slog Tom Pråhl till framspelad av Dorian Eklund Aspe och Oliver Sundberg och ökade ledningen. 4–2-målet blev matchens sista.
Dorian Eklund Aspe gjorde ett mål för Djurgården och spelade dessutom fram till två mål.
Lagen möts igen 15 februari i Kirsebergs Ishall.
Lördag 10 januari spelar Djurgården borta mot Växjö 15.00 och Malmö mot SSK U18 hemma 15.30 i Malmö Isstadion.
Djurgården–Malmö 4–2 (2–1, 1–1, 1–0)
U18 Nationell södra herr, Hovet
Första perioden: 1–0 (2.06) William Canemyr (Melvin Norman, William Hedlund), 1–1 (3.45) Max Kramer (Matteo Filippini, Sigge Larsson), 2–1 (16.42) Ville Söderström (Dorian Eklund Aspe, Oliver Sundberg).
Andra perioden: 3–1 (20.58) Dorian Eklund Aspe, 3–2 (34.48) Viktor Lennström (Jonathan Sandberg, Jack Silvander Jarevik).
Tredje perioden: 4–2 (52.58) Tom Pråhl (Dorian Eklund Aspe, Oliver Sundberg).
Nästa match:
Djurgården: Växjö Lakers HC, borta, 10 januari 15.00
Malmö: Södertälje SK, hemma, 10 januari 15.30
