Djurgården vann med 4–2 mot Brynäs
Hemmalaget Djurgården segrade i Avicii Arena mot Brynäs i SHL. 4–2 (2–0, 1–0, 1–2) slutade matchen på lördagen.
Det här var första gången den här säsongen som Djurgården höll nollan.
Segern var Djurgårdens femte på de senaste sex matcherna.
Djurgården–Brynäs – mål för mål
Djurgården tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 6.07 i andra perioden slog Joseph Snively till på pass av Anton Frondell och Viggo Björck och gjorde 3–0. Djurgården ökade ledningen till 4–0 genom Gustav Lindström efter 6.31 i tredje perioden.
Bobby Trivigno och Anton Rödin reducerade förvisso men närmare än 4–2 kom inte Brynäs. Djurgården tog därmed en säker seger.
Djurgården möter Luleå i nästa match borta torsdag 13 november 19.00. Brynäs möter samma dag Malmö hemma.
Djurgården–Brynäs 4–2 (2–0, 1–0, 1–2)
SHL, Avicii Arena
Första perioden: 1–0 (4.05) Viggo Björck (Charles Hudon), 2–0 (17.29) Charles Hudon.
Andra perioden: 3–0 (26.07) Joseph Snively (Anton Frondell, Viggo Björck).
Tredje perioden: 4–0 (46.31) Gustav Lindström (Anton Frondell, Victor Eklund), 4–1 (56.17) Bobby Trivigno (Johannes Kinnvall, Lucas Pettersson), 4–2 (59.58) Anton Rödin (Johannes Kinnvall, Jakob Silfverberg).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Djurgården: 4-0-1
Brynäs: 2-0-3
Nästa match:
Djurgården: Luleå HF, borta, 13 november
Brynäs: IF Malmö Redhawks, hemma, 13 november
