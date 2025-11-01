Djurgården vann med 4–2 mot Brynäs

Seger för Djurgården med 4–2 mot Brynäs

Djurgårdens femte seger på de senaste sex matcherna

Joseph Snively matchvinnare för Djurgården

Hemmalaget Djurgården segrade i Avicii Arena mot Brynäs i SHL. 4–2 (2–0, 1–0, 1–2) slutade matchen på lördagen.

Det här var första gången den här säsongen som Djurgården höll nollan.

Segern var Djurgårdens femte på de senaste sex matcherna.

Djurgården–Brynäs – mål för mål

Djurgården tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 6.07 i andra perioden slog Joseph Snively till på pass av Anton Frondell och Viggo Björck och gjorde 3–0. Djurgården ökade ledningen till 4–0 genom Gustav Lindström efter 6.31 i tredje perioden.

Bobby Trivigno och Anton Rödin reducerade förvisso men närmare än 4–2 kom inte Brynäs. Djurgården tog därmed en säker seger.

Djurgården möter Luleå i nästa match borta torsdag 13 november 19.00. Brynäs möter samma dag Malmö hemma.

Djurgården–Brynäs 4–2 (2–0, 1–0, 1–2)

SHL, Avicii Arena

Första perioden: 1–0 (4.05) Viggo Björck (Charles Hudon), 2–0 (17.29) Charles Hudon.

Andra perioden: 3–0 (26.07) Joseph Snively (Anton Frondell, Viggo Björck).

Tredje perioden: 4–0 (46.31) Gustav Lindström (Anton Frondell, Victor Eklund), 4–1 (56.17) Bobby Trivigno (Johannes Kinnvall, Lucas Pettersson), 4–2 (59.58) Anton Rödin (Johannes Kinnvall, Jakob Silfverberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 4-0-1

Brynäs: 2-0-3

Nästa match:

Djurgården: Luleå HF, borta, 13 november

Brynäs: IF Malmö Redhawks, hemma, 13 november