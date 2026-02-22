Djurgården vann – efter Max Linds hattrick

Seger för Djurgården med 5–2 mot Modo Hockey U20

Djurgårdens åttonde seger på de senaste nio matcherna

Max Lind med tre mål för Djurgården

Max Lind stod för tre mål när Djurgården vann mot Modo Hockey U20 på hemmaplan i U20 nationell norra. Till slut blev det 5–2 (2–2, 2–0, 1–0).

Segern var Djurgårdens åttonde på de senaste nio matcherna, och sjunde raka segern på hemmaplan.

Leon Bjelkelöv Brunn blev matchvinnare

Modo Hockey U20 tog ledningen i början av första perioden genom Gustav Dahlin.

Max Lind och Noel Åslund gjorde att Djurgården vände till underläget till ledning med 2–1.

Modo Hockey U20 kvitterade till 2–2 genom Milan Sundström.

Leon Bjelkelöv Brunn gav Djurgården ledningen efter 2.35 in i andra perioden efter förarbete av Hampus Zirath och Isak Jakobsson. Efter 14.43 i andra perioden nätade Max Lind återigen och gjorde 4–2.

10.11 in i tredje perioden slog Max Lind till på nytt framspelad av Fred Nord och Noel Åslund och ökade ledningen.

Djurgårdens Max Lind stod för tre mål och ett assist.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Djurgården på fjärde plats och Modo Hockey U20 på femte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Djurgården och Modo Hockey U20 den här säsongen. Djurgårdens IF vann de två första mötena. Modo Hockey vann senast lagen möttes.

I nästa omgång har Djurgården Brynäs borta i Monitor ERP Arena, fredag 27 februari 18.00. Modo Hockey U20 spelar hemma mot Luleå lördag 28 februari 16.00.

Djurgården–Modo Hockey U20 5–2 (2–2, 2–0, 1–0)

U20 nationell norra, Hovet

Första perioden: 0–1 (1.03) Gustav Dahlin (Malcom Gästrin), 1–1 (2.30) Noel Åslund (Max Lind, Liam Redstedt), 2–1 (11.03) Max Lind (Carl Carlenius, Ted Tuomarila), 2–2 (17.39) Milan Sundström (Linus Morken).

Andra perioden: 3–2 (22.35) Leon Bjelkelöv Brunn (Hampus Zirath, Isak Jakobsson), 4–2 (34.43) Max Lind.

Tredje perioden: 5–2 (50.11) Max Lind (Fred Nord, Noel Åslund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 4-0-1

Modo Hockey U20: 3-0-2

Nästa match:

Djurgården: Brynäs IF, borta, 27 februari 18.00

Modo Hockey U20: Luleå HF, hemma, 28 februari 16.00