Djurgården vann efter förlängning mot AIK

Djurgården vann med 4–3 efter förlängning

Max Lind avgjorde för Djurgården

Tredje raka segern för Djurgården

Matchen i U20 nationell norra mellan hemmalaget Djurgården och gästande AIK var oavgjord vid full tid, 3–3. Först i förlängningen kom avgörandet, där hemmalaget spikade segerresultatet, 4–3 (1–1, 2–2, 0–0, 1–0). Max Lind gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Djurgården.

Djurgården–AIK – mål för mål

AIK tog ledningen efter sex minuter genom Patrik Jernfalk efter pass från Nikodemus Wernquist. 1–1 kom efter 9.13 när Liam Redstedt slog till efter förarbete av Leon Bjelkelöv Brunn och Arvid Drott.

AIK gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Gustav Sjöqvist och Borna Kopac.

Djurgården reducerade och kvitterade till 3–3 genom Marcus Nordmark och Arvid Drott.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Stor matchhjälte för Djurgården blev Max Lind som 1.27 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Det här betyder att Djurgården ligger kvar på fjärde plats i tabellen och AIK på nionde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Djurgårdens IF har tagit två segrar före den här matchen. AIK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Djurgården tar sig an Skellefteå AIK U20 i nästa match hemma lördag 31 januari 12.00. AIK möter samma dag 13.00 Luleå hemma.

Djurgården–AIK 4–3 (1–1, 2–2, 0–0, 1–0)

U20 nationell norra, Hovet

Första perioden: 0–1 (6.14) Patrik Jernfalk (Nikodemus Wernquist), 1–1 (9.13) Liam Redstedt (Leon Bjelkelöv Brunn, Arvid Drott).

Andra perioden: 1–2 (26.40) Gustav Sjöqvist (Elliot Sigrell, Sid Boije), 1–3 (31.06) Borna Kopac (Gustav Sjöqvist, Max Eriksson), 2–3 (38.07) Marcus Nordmark, 3–3 (38.51) Arvid Drott.

Förlängning: 4–3 (61.27) Max Lind.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-1-1

AIK: 3-1-1

Nästa match:

Djurgården: Skellefteå, hemma, 31 januari 12.00

AIK: Luleå HF, hemma, 31 januari 13.00