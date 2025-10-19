Djurgården segrade i toppmötet mot Almtuna

Seger för Djurgården med 2–1 mot Almtuna

Djurgårdens nionde seger på de senaste nio matcherna

Melvin Norman avgjorde för Djurgården

Det var toppmatch i U18 regional öst herr under söndagen när Djurgården tog emot tredjeplacerade Almtuna. Djurgården vann matchen med 2–1 (1–0, 0–0, 1–1).

I och med detta har Djurgården hela nio raka segrar i U18 regional öst herr och behöver två segrar till för att gå igenom serien utan att tappa poäng.

Brinken nästa för Djurgården

Melker Wersäll gjorde 1–0 till Djurgården efter elva minuters spel assisterad av Oskar Persson och Emil Dahlbäck Larsson.

Andra perioden blev mållös. Djurgården utökade ledningen genom Melvin Norman efter 15.51 i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Almtuna reducerade dock till 2–1 genom Filip Hjorth när bara fyra minuter återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Djurgården imponerar med fem segrar och 22–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Almtuna har tre vinster och två förluster och 13–11 i målskillnad. Det här var Djurgårdens andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Almtunas tredje uddamålsförlust.

Nästa motstånd för Djurgården är Brinken. Lagen möts tisdag 21 oktober 19.00 på Hovet. Almtuna tar sig an AIK hemma torsdag 23 oktober 19.30.

Djurgården–Almtuna 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)

U18 regional öst herr, Hovet

Första perioden: 1–0 (11.32) Melker Wersäll (Oskar Persson, Emil Dahlbäck Larsson).

Tredje perioden: 2–0 (55.51) Melvin Norman, 2–1 (56.35) Filip Hjorth (Melker Halvarsson, William Pecirep).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 5-0-0

Almtuna: 3-0-2

Nästa match:

Djurgården: Brinkens IF, hemma, 21 oktober

Almtuna: AIK, hemma, 23 oktober