Djurgården säkrade hemmaseger mot Brynäs

Djurgården vann med 5–2 mot Brynäs

Ted Tuomarila matchvinnare för Djurgården

Brynäs andra raka förlust

Djurgården vann matchen hemma mot Brynäs i U20 nationell norra på söndagen. 5–2 (1–0, 3–2, 1–0) slutade matchen.

Brynäs tränare Victor Grönberg tyckte till om matchen:

– Vi blir hårt straffade idag. Tycker vi gör många bra saker men vi blir hårt straffade på våra misstag tyvärr.

AIK nästa för Djurgården

Djurgården tog ledningen efter 15 minuters spel genom Theo Stockselius framspelad av Leon Bjelkelöv Brunn och Isak Jakobsson. Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 4–2.

Max Lind stod för målet när Djurgården punkterade matchen med ett 5–2-mål med 1.23 kvar att spela på pass av Marcus Nordmark och Leon Gerber.

Djurgårdens Marcus Nordmark hade tre assists.

För tabellens utseende betyder det här att Djurgården ligger på sjätte plats medan Brynäs har andraplatsen.

Onsdag 8 oktober 19.00 spelar Djurgården hemma mot AIK. Brynäs möter Skellefteå AIK U20 borta i Skellefteå Kraft Arena lördag 11 oktober 15.30.

Djurgården–Brynäs 5–2 (1–0, 3–2, 1–0)

U20 nationell norra, Hovet

Första perioden: 1–0 (15.21) Theo Stockselius (Leon Bjelkelöv Brunn, Isak Jakobsson).

Andra perioden: 2–0 (20.14) Fred Nord (Max Lind), 2–1 (29.15) Melwin Larsson, 3–1 (31.34) Ted Tuomarila (Marcus Nordmark, Hugo Lindell), 4–1 (36.29) Arvid Drott (Marcus Nordmark), 4–2 (37.46) Melker Jonsson (Aron Dahlqvist).

Tredje perioden: 5–2 (58.37) Max Lind (Marcus Nordmark, Leon Gerber).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 2-1-2

Brynäs: 3-0-2

Nästa match:

Djurgården: AIK, hemma, 8 oktober

Brynäs: Skellefteå, borta, 11 oktober