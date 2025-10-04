Djurgården bröt Malmös fina vinstsvit

Djurgården vann med 5–3 mot Malmö

Anton Frondell tremålsskytt för Djurgården

Djurgården gjorde fyra raka mål

Malmö har spelat bra i SHL. Inför matchen borta mot Djurgården hade laget tagit fem raka segrar. På lördagen tog det stopp och matchen på Hovet slutade 5–3 (1–2, 3–0, 1–1). Det var första förlusten sedan den 16 september för Malmö.

Anton Frondell gjorde tre mål för Djurgården

Djurgården tog ledningen i första perioden genom Colby Sissons.

Janne Kuokkanen och Axel Sundberg såg till att Malmö vände till ledning med 1–2. Djurgården gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2. Med 2.22 kvar i perioden i tredje perioden ökade Djurgården på till 5–2, återigen genom Anton Frondell.

Axel Sundberg reducerade dock för Malmö med bara två minuter kvar att spela och skapade spänning.

Colby Sissons gjorde ett mål för Djurgården och två målgivande passningar och Anton Frondell gjorde tre mål.

Djurgården har tre segrar och två förluster och 19–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Malmö har fyra vinster och en förlust och 19–13 i målskillnad.

Lördag 11 oktober 15.15 spelar Djurgården borta mot Leksand. Malmö möter Frölunda hemma i Malmö Arena torsdag 9 oktober 19.00.

Djurgården–Malmö 5–3 (1–2, 3–0, 1–1)

SHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (7.59) Colby Sissons (Joseph Snively, Gustav Lindström), 1–1 (10.19) Axel Sundberg (Robin Hanzl, Topi Niemelä), 1–2 (16.03) Janne Kuokkanen (Topi Niemelä, Eemil Viro).

Andra perioden: 2–2 (23.31) Anton Frondell (Victor Eklund, Joseph Laleggia), 3–2 (31.42) Håvard Salsten (Mathias Emilio Pettersen, Colby Sissons), 4–2 (35.21) Anton Frondell (Colby Sissons, Viggo Björck).

Tredje perioden: 5–2 (57.38) Anton Frondell (Håvard Salsten), 5–3 (58.27) Axel Sundberg (Robin Hanzl, Eemil Viro).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-0-2

Malmö: 4-0-1

Nästa match:

Djurgården: Leksands IF, borta, 11 oktober

Malmö: Frölunda HC, hemma, 9 oktober