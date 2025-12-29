Djurgården besegrade Färjestad efter Wilma Georgnys dubbel

Djurgården-seger med 5–1 mot Färjestad

Wilma Georgny tvåmålsskytt för Djurgården

Det blev Djurgården som gick segrande ur mötet med Färjestad i SDHL på hemmaplan, med 5–1 (3–0, 2–1, 0–0).

Djurgården stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.20 i mitten av perioden.

Djurgården gjorde två mål i andra perioden och gick från 3–0 till 5–0, målen av Alice Östensson och Selma Tyreskog och punkterade matchen.

Karley Garcia reducerade förvisso men närmare än 5–1 kom inte Färjestad. Tredje perioden blev mållös och Djurgården tog därmed en stabil seger.

Resultatet innebär att Djurgården ligger kvar på sjunde plats och Färjestad på nionde plats i tabellen.

Söndag 4 januari 14.00 möter Djurgården Brynäs borta i Monitor ERP Arena medan Färjestad spelar hemma mot HV 71.

Djurgården–Färjestad 5–1 (3–0, 2–1, 0–0)

SDHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (5.42) Wilma Georgny (Charlotte Akervik), 2–0 (6.34) Saga Odebrant (Alice Östensson), 3–0 (15.02) Wilma Georgny (Isabelle Leijonhielm).

Andra perioden: 4–0 (25.38) Alice Östensson (Charlotte Akervik, Madeline Posick), 5–0 (31.19) Selma Tyreskog (Linda Vocetkova, Kaitlin Jockims), 5–1 (39.30) Karley Garcia (Kelly Babstock).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-1-1

Färjestad: 1-1-3

Nästa match:

Djurgården: Brynäs IF, borta, 4 januari 14.00

Färjestad: HV 71, hemma, 4 januari 14.00