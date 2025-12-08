Djurgården avgjorde i tredje perioden – vann mot Huddinge IK

Djurgården-seger med 3–2 mot Huddinge IK

Djurgårdens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Dag Henriksson avgjorde för Djurgården

Djurgården vann matchen hemma mot Huddinge IK i U18 regional öst topp 6 herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Djurgården fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–2 (1–1, 1–1, 1–0).

Segern var Djurgårdens fjärde på de senaste fem matcherna.

Djurgården–Huddinge IK – mål för mål

Egon Ekberg gjorde 1–0 till Djurgården efter 7.33 assisterad av Emil Dahlbäck Larsson och Lukas Mattsson.

Huddinge IK kvitterade till 1–1 i slutsekunderna av första perioden genom Elias Fredriksson efter förarbete från Ludvig Roos och Theodor Norström.

Huddinge IK gjorde också 1–2 efter 5.05 i andra perioden när Hugo Christersson hittade rätt på pass av Emil Forslund och Salim Ismailov.

Djurgårdens William Hedlund gjorde 2–2 efter 14.54 framspelad av Melker Wersäll och Egon Ekberg.

11.10 in i tredje perioden nätade Djurgårdens Dag Henriksson på pass av Alexander Engman och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Det här var Djurgårdens andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Huddinge IK:s tredje uddamålsförlust.

Med en omgång kvar är Djurgården på andra plats i tabellen medan Huddinge IK är på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Djurgårdens IF vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 11 december. Då möter Djurgården SSK U18 i Scaniarinken 19.00. Huddinge IK tar sig an Täby hemma 19.40.

Djurgården–Huddinge IK 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)

U18 regional öst topp 6 herr, Hovet

Första perioden: 1–0 (7.33) Egon Ekberg (Emil Dahlbäck Larsson, Lukas Mattsson), 1–1 (19.57) Elias Fredriksson (Ludvig Roos, Theodor Norström).

Andra perioden: 1–2 (25.05) Hugo Christersson (Emil Forslund, Salim Ismailov), 2–2 (34.54) William Hedlund (Melker Wersäll, Egon Ekberg).

Tredje perioden: 3–2 (51.10) Dag Henriksson (Alexander Engman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 4-0-1

Huddinge IK: 1-1-3

Nästa match:

Djurgården: Södertälje SK, borta, 11 december

Huddinge IK: IFK Täby HC, hemma, 11 december