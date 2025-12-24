Detroit vann toppmötet mot Dallas

Seger för Detroit med 4–3 efter förlängning

Detroits femte seger på de senaste sex matcherna

Dylan Larkin gjorde två mål för Detroit

Detroit besegrade Dallas hemma i den seriefinalen med 4–3 (1–0, 0–2, 2–1, 1–0) efter förlängning i NHL på onsdagen.

Dylan Larkin stod för Detroits avgörande mål efter bara 34 sekunder i förlängningen.

Segern var Detroits femte på de senaste sex matcherna.

Dylan Larkin tvåmålsskytt för Detroit

Detroit tog ledningen efter nio minuters spel genom James Van Riemsdyk efter förarbete från Michael Rasmussen och Simon Edvinsson.

Efter 10.47 i andra perioden slog Roope Hintz till på pass av Mikko Rantanen och Jason Robertson och kvitterade för Dallas.

Jamie Benn gjorde dessutom 1–2 efter 19.16 framspelad av Matt Duchene och Justin Hryckowian.

Detroit kvitterade till 2–2 genom Emmitt Finnie i början av tredje perioden i tredje perioden.

Dallas tog ledningen på nytt genom Wyatt Johnston efter 11.18 i tredje perioden.

Detroit gjorde 3–3 genom Dylan Larkin med 4.03 kvar att spela av perioden.

Stor matchhjälte för Detroit 34 sekunder in i förlängningen blev Dylan Larkin med det avgörande 4–3-målet.

Detroits Lucas Raymond hade tre assists.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Detroit med 16–13 och Dallas med 25–12 i målskillnad.

Lagen möts igen 15 mars i American Airlines Center.

Söndag 28 december möter Detroit Carolina borta 01.00 och Dallas möter Chicago hemma 02.00.

Detroit–Dallas 4–3 (1–0, 0–2, 2–1, 1–0)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 1–0 (9.23) James Van Riemsdyk (Michael Rasmussen, Simon Edvinsson).

Andra perioden: 1–1 (30.47) Roope Hintz (Mikko Rantanen, Jason Robertson), 1–2 (39.16) Jamie Benn (Matt Duchene, Justin Hryckowian).

Tredje perioden: 2–2 (43.02) Emmitt Finnie (Lucas Raymond, Moritz Seider), 2–3 (51.18) Wyatt Johnston (Miro Heiskanen, Mikko Rantanen), 3–3 (55.57) Dylan Larkin (James Van Riemsdyk, Lucas Raymond).

Förlängning: 4–3 (60.34) Dylan Larkin (Moritz Seider, Lucas Raymond).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 4-0-1

Dallas: 4-1-0

Nästa match:

Detroit: Carolina Hurricanes, borta, 28 december 01.00

Dallas: Chicago Blackhawks, hemma, 28 december 02.00