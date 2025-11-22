Detroit vann i förlängningen mot Columbus

Detroit vann med 4–3 efter förlängning

Alex DeBrincat avgjorde för Detroit

Detroits 13:e seger

Detroits väg till seger mot Columbus hemma i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 4–3 (0–1, 1–1, 2–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Alex DeBrincat blev matchhjälte för Detroit med sitt mål i förlängningen.

New Jersey nästa för Detroit

Adam Fantilli gav Columbus ledningen efter 13 minuters spel assisterad av Zach Werenski och Sean Monahan.

Detroit kvitterade till 1–1 redan efter efter 37 sekunder i andra perioden genom Lucas Raymond.

Miles Wood gav Columbus ledningen efter 55 sekunder in i andra perioden på pass av Denton Mateychuk och Damon Severson.

Columbus gjorde 1–3 genom Zach Werenski efter 8.39 i tredje perioden.

Detroit reducerade och kvitterade till 3–3 genom Ben Chiarot och Moritz Seider i tredje perioden.

Stor matchhjälte för Detroit blev Alex DeBrincat som 1.48 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Det här var Detroits sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Columbus sjunde uddamålsförlust.

För Columbus gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i Metropolitan division medan Detroit leder Atlantic division.

Nästa motstånd för Detroit är New Jersey. Columbus tar sig an Washington borta. Båda matcherna spelas tisdag 25 november 01.00.

Detroit–Columbus 4–3 (0–1, 1–1, 2–1, 1–0)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 0–1 (13.13) Adam Fantilli (Zach Werenski, Sean Monahan).

Andra perioden: 1–1 (20.37) Lucas Raymond, 1–2 (20.55) Miles Wood (Denton Mateychuk, Damon Severson).

Tredje perioden: 1–3 (48.39) Zach Werenski (Ivan Provorov, Cole Sillinger), 2–3 (50.26) Ben Chiarot (Patrick Kane, Moritz Seider), 3–3 (53.25) Moritz Seider.

Förlängning: 4–3 (61.48) Alex DeBrincat.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 3-1-1

Columbus: 2-2-1

Nästa match:

Detroit: New Jersey Devils, borta, 25 november

Columbus: Washington Capitals, borta, 25 november