Detroit vann efter stark start mot Ottawa

Detroit vann med 5–3 mot Ottawa

Lucas Raymond matchvinnare för Detroit

Detroit gjorde tre raka mål

Detroit tog greppet om bortamatchen mot Ottawa i NHL i första perioden och ledde med 3–0 i paus. Trots en uppryckning av Ottawa vann Detroit matchen med 5–3 (3–0, 1–2, 1–1).

Vancouver nästa för Detroit

Detroit stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Ottawa reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Claude Giroux och Dylan Cozens i andra perioden.

Detroit gjorde 2–4 genom Lucas Raymond efter 15.42 i andra perioden.

6.55 in i tredje perioden satte Brady Tkachuk pucken på pass av Tim Stützle och Drake Batherson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Ottawa.

12.53 in i perioden nätade Detroits Michael Rasmussen på pass av Simon Edvinsson och Simon Edvinsson och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–5.

Nästa motstånd för Ottawa är Utah Mammoth. Lagen möts torsdag 8 januari 03.30 i Delta Center. Detroit tar sig an Vancouver hemma fredag 9 januari 01.00.

Ottawa–Detroit 3–5 (0–3, 2–1, 1–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 0–1 (7.06) Andrew Copp, 0–2 (13.51) Dylan Larkin (James Van Riemsdyk, Alex DeBrincat), 0–3 (19.43) James Van Riemsdyk (Jacob Bernard-Docker, Albert Johansson).

Andra perioden: 1–3 (27.33) Claude Giroux (Fabian Zetterlund, Jordan Spence), 2–3 (34.10) Dylan Cozens (Jake Sanderson, Tim Stützle), 2–4 (35.42) Lucas Raymond (J.T. Compher).

Tredje perioden: 3–4 (46.55) Brady Tkachuk (Tim Stützle, Drake Batherson), 3–5 (52.53) Michael Rasmussen (Simon Edvinsson, Simon Edvinsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 2-0-3

Detroit: 3-1-1

Nästa match:

Ottawa: Utah Mammoth, borta, 8 januari 03.30

Detroit: Vancouver Canucks, hemma, 9 januari 01.00