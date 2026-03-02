Detroit vann borta mot Nashville

Detroit vann med 4–2 mot Nashville

Albert Johansson matchvinnare för Detroit

Andra raka förlusten för Nashville

Detroit besegrade Nashville på bortaplan i måndagens möte i NHL. 2–4 (1–1, 1–2, 0–1) slutade matchen.

Vegas nästa för Detroit

Detroit tog ledningen efter fyra minuters spel genom Emmitt Finnie efter pass från Marco Kasper och Mason Appleton. 1–1 kom efter 17.02 när Filip Forsberg hittade rätt efter förarbete av Luke Evangelista och Roman Josi.

Nashville tog ledningen med 2–1 genom Jonathan Marchessault efter 7.09 i andra perioden.

Albert Johansson och Lucas Raymond låg sen bakom vändningen till 2–3 för Detroit.

Laget punkterade matchen med ett 2–4-mål med 27 sekunder kvar att spela genom Alex DeBrincat framspelad av Lucas Raymond. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Nashville har en vinst och fyra förluster och 15–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Detroit har tre vinster och två förluster och 11–12 i målskillnad.

Detroit ligger på tredje plats i Atlantic division efter matchen medan Nashville är på femte plats i Central division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nashville med 6–3.

I nästa match möter Nashville Columbus borta på onsdag 4 mars 01.00. Detroit möter Vegas torsdag 5 mars 01.00 hemma.

Nashville–Detroit 2–4 (1–1, 1–2, 0–1)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 0–1 (4.51) Emmitt Finnie (Marco Kasper, Mason Appleton), 1–1 (17.02) Filip Forsberg (Luke Evangelista, Roman Josi).

Andra perioden: 2–1 (27.09) Jonathan Marchessault (Ryan O’Reilly), 2–2 (29.44) Lucas Raymond (Alex DeBrincat, Andrew Copp), 2–3 (36.36) Albert Johansson (Marco Kasper, Mason Appleton).

Tredje perioden: 2–4 (59.33) Alex DeBrincat (Lucas Raymond).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 1-2-2

Detroit: 3-0-2

Nästa match:

Nashville: Columbus Blue Jackets, borta, 4 mars 01.00

Detroit: Vegas Golden Knights, hemma, 5 mars 01.00