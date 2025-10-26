Detroit stod för jättevändning mot St Louis

Detroit segrade – 6–4 mot St Louis

Simon Edvinsson tvåmålsskytt för Detroit

Tredje raka förlusten för St Louis

St Louis hade 4–0 på bortaplan – då kom kollapsen. Detroit gjorde sex raka mål och vann matchen i NHL med 6–4 (0–2, 3–2, 3–0).

Därmed har Detroit fem raka segrar på hemmaplan.

St Louis tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Detroit förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Detroit gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 3–4 till ledning med 6–4. Edvinssons 6–4-mål kom med drygt en minuter kvar av matchen.

I nästa omgång har Detroit St Louis borta i Enterprise Center, onsdag 29 oktober 01.15.

Detroit–St Louis 6–4 (0–2, 3–2, 3–0)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 0–1 (7.54) Jordan Kyrou (Cam Fowler, Jimmy Snuggerud), (Justin Faulk, Robert Thomas).

Andra perioden: (Dylan Holloway, Justin Faulk), 0–4 (23.18) Jake Neighbours (Robert Thomas, Jimmy Snuggerud), (Andrew Copp, Axel Sandin-Pellikka), 2–4 (38.41) Emmitt Finnie, 3–4 (39.05) JT Compher (Travis Hamonic, Andrew Copp).

Tredje perioden: 4–4 (50.10) Alex Debrincat, 5–4 (50.54) Simon Edvinsson (JT Compher, Jonatan Berggren), 6–4 (58.47) Simon Edvinsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 3-0-2

St Louis: 1-1-3

Nästa match:

Detroit: St Louis Blues, borta, 29 oktober

St Louis: Pittsburgh Penguins, borta, 28 oktober