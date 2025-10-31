Detroit segrade i toppmötet mot Los Angeles

Detroit-seger med 4–3 efter straffar

Detroits åttonde seger på de senaste tio matcherna

Marco Kasper gjorde två mål för Detroit

Det var toppmatch i NHL under fredagen när Los Angeles tog emot andraplacerade Detroit. Detroit vann matchen med 4–3 (0–0, 2–1, 1–2, 0–0, 1–0) efter straffar.

Segern var Detroits åttonde på de senaste tio matcherna.

Detroits Marco Kasper tvåmålsskytt

Den första perioden slutade mållös. Efter 12.39 i andra perioden gjorde Los Angeles 1–0 genom Alex Laferriere.

Alex Debrincat och Marco Kasper gjorde att Detroit vände till underläget till ledning med 1–2. Detroit gjorde 1–3 genom Marco Kasper som gjorde sitt andra mål efter 14.45 i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Men Los Angeles stod för en grym upphämtning till 3–3 med två mål på bara 0.40. Corey Perry gjorde 2–3 efter 17.47 och samme Perry fullbordade comebacken till 3–3 efter 18.27. Detroit tog ledningen efter 5.00.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Los Angeles med 17–15 och Detroit med 19–20 i målskillnad. Det här var Los Angeles femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Detroits tredje uddamålsseger.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 28 januari i Little Caesars Arena.

I nästa match möter Los Angeles New Jersey hemma på söndag 2 november 02.00. Detroit möter Anaheim Ducks lördag 1 november 03.00 borta.

Los Angeles–Detroit 3–4 (0–0, 1–2, 2–1, 0–0, 0–1)

NHL, Crypto.com Arena

Andra perioden: 1–0 (32.39) Alex Laferriere (Quinton Byfield, Cody Ceci), 1–1 (33.22) Alex Debrincat (Lucas Raymond, Moritz Seider), 1–2 (35.46) Marco Kasper.

Tredje perioden: 1–3 (54.45) Marco Kasper (Mason Appleton, Alex Debrincat), 2–3 (57.47) Corey Perry (Adrian Kempe, Kevin Fiala), 3–3 (58.27) Corey Perry (Quinton Byfield, Anze Kopitar).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 3-2-0

Detroit: 3-0-2

Nästa match:

Los Angeles: New Jersey Devils, hemma, 2 november

Detroit: Anaheim Ducks, borta, 1 november