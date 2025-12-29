Detroit ny etta i Atlantic division efter 3–2 mot Toronto

Seger för Detroit med 3–2 efter förlängning

Detroits fjärde seger på de senaste fem matcherna

Simon Edvinsson avgjorde för Detroit

Det blev 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0) efter förlängning hemma för Detroit mot Toronto i måndagens match. Därmed är laget ny etta i Atlantic division – två poäng före Tampa Bay – efter 40 spelade matcher. Tampa Bay har dock två matcher mindre spelade. Toronto ligger på åttonde plats i Atlantic division.

Segermålet för Detroit stod Simon Edvinsson för 1.46 in i förlängningen.

Segern var Detroits fjärde på de senaste fem matcherna.

Detroit–Toronto – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

4.25 in i andra perioden gjorde Toronto 1–0. Målskytt var Matthew Knies med assist av Auston Matthews och John Tavares.

Efter 19.01 i andra perioden slog Moritz Seider till på pass av Lucas Raymond och kvitterade för Detroit.

4.53 in i tredje perioden slog Nick Robertson till framspelad av John Tavares och gav laget ledningen.

5.16 in i perioden nätade Detroits Mason Appleton på pass av Michael Rasmussen och Albert Johansson och kvitterade.

I förlängningen tog det 1.46 innan Detroit också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Simon Edvinsson.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Detroit Red Wings vunnit.

I nästa omgång har Detroit Winnipeg hemma i Little Caesars Arena, torsdag 1 januari 00.30. Toronto spelar hemma mot New Jersey onsdag 31 december 01.00.

Detroit–Toronto 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0)

NHL, Little Caesars Arena

Andra perioden: 0–1 (24.25) Matthew Knies (Auston Matthews, John Tavares), 1–1 (39.01) Moritz Seider (Lucas Raymond).

Tredje perioden: 1–2 (44.53) Nick Robertson (John Tavares), 2–2 (45.16) Mason Appleton (Michael Rasmussen, Albert Johansson).

Förlängning: 3–2 (61.46) Simon Edvinsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 4-0-1

Toronto: 2-1-2

Nästa match:

Detroit: Winnipeg Jets, hemma, 1 januari 00.30

Toronto: New Jersey Devils, hemma, 31 december 01.00