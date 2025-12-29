Detroit ny etta i Atlantic division efter 3–2 mot Toronto
- Seger för Detroit med 3–2 efter förlängning
- Detroits fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Simon Edvinsson avgjorde för Detroit
Det blev 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0) efter förlängning hemma för Detroit mot Toronto i måndagens match. Därmed är laget ny etta i Atlantic division – två poäng före Tampa Bay – efter 40 spelade matcher. Tampa Bay har dock två matcher mindre spelade. Toronto ligger på åttonde plats i Atlantic division.
Segermålet för Detroit stod Simon Edvinsson för 1.46 in i förlängningen.
Segern var Detroits fjärde på de senaste fem matcherna.
Detroit–Toronto – mål för mål
Den första perioden slutade mållös.
4.25 in i andra perioden gjorde Toronto 1–0. Målskytt var Matthew Knies med assist av Auston Matthews och John Tavares.
Efter 19.01 i andra perioden slog Moritz Seider till på pass av Lucas Raymond och kvitterade för Detroit.
4.53 in i tredje perioden slog Nick Robertson till framspelad av John Tavares och gav laget ledningen.
5.16 in i perioden nätade Detroits Mason Appleton på pass av Michael Rasmussen och Albert Johansson och kvitterade.
I förlängningen tog det 1.46 innan Detroit också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Simon Edvinsson.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Detroit Red Wings vunnit.
I nästa omgång har Detroit Winnipeg hemma i Little Caesars Arena, torsdag 1 januari 00.30. Toronto spelar hemma mot New Jersey onsdag 31 december 01.00.
Detroit–Toronto 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0)
NHL, Little Caesars Arena
Andra perioden: 0–1 (24.25) Matthew Knies (Auston Matthews, John Tavares), 1–1 (39.01) Moritz Seider (Lucas Raymond).
Tredje perioden: 1–2 (44.53) Nick Robertson (John Tavares), 2–2 (45.16) Mason Appleton (Michael Rasmussen, Albert Johansson).
Förlängning: 3–2 (61.46) Simon Edvinsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Detroit: 4-0-1
Toronto: 2-1-2
Nästa match:
Detroit: Winnipeg Jets, hemma, 1 januari 00.30
Toronto: New Jersey Devils, hemma, 31 december 01.00
