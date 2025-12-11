Dennis Niklasson tremålskytt i Nyköpings seger mot Lidingö Vikings HC U18

Nyköping vann med 6–2 mot Lidingö Vikings HC U18

Dennis Niklasson tremålsskytt för Nyköping

Emil Hernkvist avgjorde för Nyköping

Dennis Niklasson stod för ett hattrick när Nyköping besegrade Lidingö Vikings HC U18 på bortaplan med 6–2 (3–0, 1–2, 2–0) i U18 allettan östra herr.

Dennis Niklasson gjorde tre mål för Nyköping

Nyköping stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 1.18.

Nyköping ökade ledningen till 0–4, återigen genom Dennis Niklasson efter 5.39 i andra perioden.

Lidingö Vikings HC U18 reducerade dock till både 1–4 och 2–4 genom Alec Lejnerborn och Ludvig Jagevik i andra perioden.

2.58 in i tredje perioden slog Petter Karlsson till framspelad av Gustav Lindberg och Lucas Hellberg och ökade ledningen.

Emil Hernkvist stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–6-mål med 1.30 kvar att spela framspelad av Alfred Lidén och Zach Rohdin. Det fastställde slutresultatet till 2–6.

Dennis Niklasson gjorde tre mål för Nyköping.

Med en omgång kvar är Lidingö Vikings HC U18 på sjätte plats i tabellen medan Nyköping är på nionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Nyköpings SK med 5–3.

I sista omgången har Lidingö Vikings HC U18 Boo borta i Björknäs Ishall, söndag 14 december 16.25. Nyköping spelar hemma mot Wings Arlanda lördag 13 december 14.00.

Lidingö Vikings HC U18–Nyköping 2–6 (0–3, 2–1, 0–2)

U18 allettan östra herr, Exakt Arena

Första perioden: 0–1 (18.03) Dennis Niklasson (Zsombor Kovacs, Gergo Lenkey), 0–2 (18.41) Dennis Niklasson (Zsombor Kovacs, Gergo Lenkey), 0–3 (19.21) Emil Hernkvist (Alfred Lidén).

Andra perioden: 0–4 (25.39) Dennis Niklasson, 1–4 (28.12) Alec Lejnerborn (Viktor Sjöborg, Victor Hansen), 2–4 (38.10) Ludvig Jagevik.

Tredje perioden: 2–5 (42.58) Petter Karlsson (Gustav Lindberg, Lucas Hellberg), 2–6 (58.30) Emil Hernkvist (Alfred Lidén, Zach Rohdin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lidingö Vikings HC U18: 3-0-2

Nyköping: 3-0-2

Nästa match:

Lidingö Vikings HC U18: Boo HC, borta, 14 december 16.25

Nyköping: Wings HC Arlanda, hemma, 13 december 14.00