Demidov och Newhook säkrade segern för Montreal mot Ottawa
- Seger för Montreal med 4–3 efter förlängning
- Montreals femte seger på de senaste sex matcherna
- Alex Newhook matchvinnare för Montreal
Det var lika efter 60 minuter efter en sen kvittering av Montreals Ivan Demidov och i förlängningen kunde Montreal avgöra den jämna matchen hemma mot Ottawa i NHL genom Alex Newhook efter 1. 40. Slutresultatet blev 4–3 (2–0, 0–2, 1–1, 1–0).
Montreal–Ottawa – mål för mål
Montreal tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara två minuter. Ottawa reducerade och kvitterade till 2–2 genom Drake Batherson och Mike Amadio i andra perioden. Efter 12.32 i tredje perioden gjorde Ottawa 2–3 genom Tim Stützle.
Montreal kvitterade till 3–3 genom Ivan Demidov med 2.24 kvar att spela av perioden. I förlängningen tog det 1.40 till Montreal också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Alex Newhook.
Det här var Montreals sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Ottawas tredje uddamålsförlust.
Nästa motstånd för Montreal är Philadelphia. Lagen möts onsdag 5 november 01.00 i Bell Centre. Ottawa tar sig an Boston borta fredag 7 november 01.00.
Montreal–Ottawa 4–3 (2–0, 0–2, 1–1, 1–0)
NHL, Bell Centre
Första perioden: 1–0 (7.03) Cole Caufield (Nick Suzuki), 2–0 (9.24) Juraj Slafkovsky (Nick Suzuki, Cole Caufield).
Andra perioden: 2–1 (31.52) Drake Batherson, 2–2 (39.58) Mike Amadio (Shane Pinto, Artiom Zub).
Tredje perioden: 2–3 (52.32) Tim Stützle (Drake Batherson, Tyler Kleven), 3–3 (57.36) Ivan Demidov (Lane Hutson, Mike Matheson).
Förlängning: 4–3 (61.40) Alex Newhook.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Montreal: 4-0-1
Ottawa: 3-1-1
Nästa match:
Montreal: Philadelphia Flyers, hemma, 5 november
Ottawa: Boston Bruins, borta, 7 november
