David Svedlund fixade segern för Värmdö i matchen mot Viggbyholm

Värmdö segrade – 5–3 mot Viggbyholm

David Svedlund gjorde tre mål för Värmdö

Elias Ahnfeldt matchvinnare för Värmdö

Det blev ett hattrick för Värmdös David Svedlund i matchen mot Viggbyholm i U18 regional öst fortsättning vår. Värmdö vann på hemmaplan med 5–3 (0–0, 0–3, 5–0).

David Svedlund tremålsskytt för Värmdö

Första perioden blev mållös.

Viggbyholm stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3.

Värmdö var starkast i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 5–3.

Viggbyholms Gustaf Junefelt stod för tre poäng, varav ett mål. Edvin Boström hade tre assists för Värmdö och David Svedlund gjorde tre mål.

Det här var fjärde mötet mellan Värmdö och Viggbyholm den här säsongen. Värmdö HC har tagit två segrar före den här matchen. Viggbyholms IK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för Värmdö är Flemingsberg. Lagen möts torsdag 19 februari 19.40 i Visättra Ishall. Viggbyholm tar sig an Tumba hemma fredag 20 februari 20.00.

Värmdö–Viggbyholm 5–3 (0–0, 0–3, 5–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Ekhallen

Andra perioden: 0–1 (21.22) Gustaf Junefelt (Elias Cacko), 0–2 (29.31) David Vargö (Eric Ahlgren, Gustaf Junefelt), 0–3 (32.15) Elias Cacko (Gustaf Junefelt).

Tredje perioden: 1–3 (45.34) David Svedlund (Edvin Boström, Lucas Asplund), 2–3 (50.01) David Svedlund (Edvin Boström), 3–3 (50.41) David Svedlund (Alexander Nevala Karlman, Edvin Boström), 4–3 (54.18) Elias Ahnfeldt (Lucas Asplund, Vincent Ryberg), 5–3 (58.57) Fabian Spjuth (Vincent Ryberg, Emil Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö: 2-1-2

Viggbyholm: 1-0-4

Nästa match:

Värmdö: Flemingsbergs IK, borta, 19 februari 19.40

Viggbyholm: IFK Tumba IK, hemma, 20 februari 20.00