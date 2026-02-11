David Motlicek avgjorde i slutminuterna för Teg J20

Teg J20 segrade – 5–4 mot SK Lejon

David Motlicek avgjorde för Teg J20

Andra förlusten i följd för SK Lejon

Teg J20 vann en målmässigt jämn match hemma mot SK Lejon i U20 region norr fortsättning herr på onsdagen. 5–4 (1–0, 1–1, 3–3) slutade matchen.

Teg J20–SK Lejon – mål för mål

Ossian Nordin gav Teg J20 ledningen efter 6.53 efter pass från Isak Sundling och Samuel Lindquist Nilsson.

Efter 12.30 i andra perioden slog Alwin Wännberg till på pass av Elias Åberg och Samuel Lindquist Nilsson och gjorde 2–0. SK Lejons Mille Morén gjorde 2–1 efter 15.45.

SK Lejon kvitterade också till 2–2 genom Viktor Selin i början av tredje perioden i tredje perioden.

Teg J20 gjorde 3–2 genom Nils Åberg efter 5.44 i tredje perioden.

SK Lejon gjorde 3–3 genom Pontus Karbin efter 11.26 av perioden.

Teg J20 gjorde dock två snabba mål och gick från 3–3 till 5–3, målen av Samuel Lindquist Nilsson och David Motlicek. Målen punkterade matchen.

SK Lejon reducerade dock till 5–4 genom Loui Håkansson när bara en minut återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Samuel Lindquist Nilsson gjorde ett mål för Teg J20 och spelade dessutom fram till tre mål.

Teg J20 har en seger och fyra förluster och 17–28 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan SK Lejon har två vinster och tre förluster och 24–29 i målskillnad.

Resultatet innebär att Teg J20 ligger kvar på åttonde plats och SK Lejon på sjätte plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Teg med 6–5.

Teg J20–SK Lejon 5–4 (1–0, 1–1, 3–3)

U20 region norr fortsättning herr

Första perioden: 1–0 (6.53) Ossian Nordin (Isak Sundling, Samuel Lindquist Nilsson).

Andra perioden: 2–0 (32.30) Alwin Wännberg (Elias Åberg, Samuel Lindquist Nilsson), 2–1 (35.45) Mille Morén.

Tredje perioden: 2–2 (44.42) Viktor Selin (Knut Bystedt, Pontus Karbin), 3–2 (45.44) Nils Åberg (Samuel Lindquist Nilsson), 3–3 (51.26) Pontus Karbin (Conrad Nilzon, Alfred Nilzon), 4–3 (55.49) Samuel Lindquist Nilsson (Sixten Englund Muhren, Nils Åberg), 5–3 (58.41) David Motlicek (Patrick Tschernitz), 5–4 (59.33) Loui Håkansson (Conrad Nilzon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Teg J20: 1-2-2

SK Lejon: 2-1-2

Nästa match:

SK Lejon: Kovlands IshF, hemma, 15 februari 14.00