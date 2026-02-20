Därth och Kristiansson blev matchvinnare mot Brynäs

Timrå U20 segrade – 2–1 mot Brynäs

Olle Därth matchvinnare för Timrå U20

Timrå U20:s tolfte seger

2–1 vann Timrå U20 med mot Brynäs på hemmaplan på fredagen i U20 nationell norra.

Brynäs tränare Victor Grönberg:

– Jag är inte alls nöjd med insatsen idag, tycker vi blir slarviga och tappar vår ödmjukhet i spelet. Mycket fram och tillbaka-hockey, det är inget vi vill hålla på med!

AIK nästa för Timrå U20

Gästerna Brynäs startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 1.39 slog Victor Raftheim Hedin till framspelad av Theo Östberg och Emil Saaby Jakobsen. 1–1 kom efter 17.35 genom Alex Kristiansson efter förarbete av Adrian Thun-Hansson och Olle Därth.

Timrå U20 gjorde också 2–1 efter 16.13 i andra perioden när Olle Därth hittade rätt framspelad av Alve Johansson och Felix Wallman. Därmed hade laget vänt matchen.

I tredje perioden höll Timrå U20 i sin 2–1-ledning och vann.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Timrå U20 med 11–12 och Brynäs med 18–15 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är Timrå U20 på sjätte plats i tabellen medan Brynäs fortfarande leder serien, tio poäng före Mora.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Brynäs IF vann de två första mötena. Timrå vann senast lagen möttes.

Nästa motstånd för Timrå U20 är AIK. Brynäs tar sig an Djurgården hemma. Båda matcherna spelas fredag 27 februari 18.00.

Timrå U20–Brynäs 2–1 (1–1, 1–0, 0–0)

U20 nationell norra, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (1.39) Victor Raftheim Hedin (Theo Östberg, Emil Saaby Jakobsen), 1–1 (17.35) Alex Kristiansson (Adrian Thun-Hansson, Olle Därth).

Andra perioden: 2–1 (36.13) Olle Därth (Alve Johansson, Felix Wallman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå U20: 3-0-2

Brynäs: 3-0-2

Nästa match:

Timrå U20: AIK, hemma, 27 februari 18.00

Brynäs: Djurgårdens IF, hemma, 27 februari 18.00