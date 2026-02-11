Daniel Floryk i målform – Växjö vann mot HV 71

Växjö vann med 5–1 mot HV 71

Växjös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Daniel Floryk med två mål för Växjö

Bortalaget Växjö tog hem de tre poängen efter seger mot HV 71 i U20 nationell södra. 1–5 (0–1, 1–1, 0–3) slutade onsdagens match.

Segern var Växjös fjärde på de senaste fem matcherna.

Daniel Floryk gjorde två mål för Växjö

Daniel Floryk gav Växjö ledningen efter 16.54 efter pass från Max Isaksson och William Axberg.

Efter 51 sekunder i andra perioden slog Daniel Floryk till på nytt framspelad av Melker Hof och Max Isaksson och gjorde 0–2. HV 71:s Wille Magnertoft gjorde 1–2 efter 13.42 på pass av Malte Gustafsson och Oscar Pöyliö.

Även i tredje perioden var Växjö starkast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Melker Hof, Liam Pettersson och Agaton Fries och avgjorde matchen.

Växjös Max Isaksson hade fyra assists och Daniel Floryk stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Nästa motstånd för HV 71 är Frölunda. Lagen möts fredag 13 februari 18.00 i Husqvarna Garden. Växjö tar sig an LHC J20 borta söndag 15 februari 12.00.

HV 71–Växjö 1–5 (0–1, 1–1, 0–3)

U20 nationell södra, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (16.54) Daniel Floryk (Max Isaksson, William Axberg).

Andra perioden: 0–2 (20.51) Daniel Floryk (Melker Hof, Max Isaksson), 1–2 (33.42) Wille Magnertoft (Malte Gustafsson, Oscar Pöyliö).

Tredje perioden: 1–3 (49.07) Melker Hof (Max Isaksson, Daniel Floryk), 1–4 (54.31) Liam Pettersson (Max Isaksson, Emon Kulmala), 1–5 (57.38) Agaton Fries (Ville Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 0-1-4

Växjö: 4-0-1

Nästa match:

HV 71: Frölunda, hemma, 13 februari 18.00

Växjö: Linköping HC, borta, 15 februari 12.00