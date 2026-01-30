Dallas vann toppmötet borta mot Vegas

Dallas vann med 5–4 efter straffar

Dallas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Mavrik Bourque gjorde två mål för Dallas

Två topplag möttes i NHL under fredagen när Vegas tog emot tredjeplacerade Dallas. Dallas vann matchen med 5–4 (1–0, 3–1, 0–3, 0–0, 1–0) efter straffar.

Segern var Dallas fjärde på de senaste fem matcherna.

Dallas Mavrik Bourque tvåmålsskytt

Matt Duchene gjorde 1–0 till Dallas efter bara 1.37 med assist av Sam Steel och Jamie Benn.

Vegas kvitterade till 1–1 genom Keegan Kolesar i början av andra perioden i andra perioden.

Dallas stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 1–1 till 1–4 på bara 7.57.

Vegas reducerade och kvitterade till 4–4 med 49 sekunder kvar att spela. Det sista målet kom med 49 sekunder kvar att spela.

Dallas Jason Robertson satte den avgörande straffen för gästerna.

I tabellen innebär det här att Vegas nu ligger på andra plats i Pacific division. Dallas är på tredje plats i Central division.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 1 februari. Då möter Vegas Seattle i T-Mobile Arena 04.00. Dallas tar sig an Utah Mammoth borta 03.00.

Vegas–Dallas 4–5 (0–1, 1–3, 3–0, 0–0, 0–1)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (1.37) Matt Duchene (Sam Steel, Jamie Benn).

Andra perioden: 1–1 (24.07) Keegan Kolesar (Mitch Marner), 1–2 (28.46) Mavrik Bourque (Roope Hintz, Jason Robertson), 1–3 (34.16) Mavrik Bourque (Jamie Benn, Sam Steel), 1–4 (36.43) Wyatt Johnston (Mikko Rantanen).

Tredje perioden: 2–4 (44.04) Reilly Smith (Keegan Kolesar), 3–4 (53.54) Ivan Barbasjev (Rasmus Andersson, Mark Stone), 4–4 (59.11) Mitch Marner (Tomas Hertl).

Straffar: 4–5 (65.00) Jason Robertson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 1-2-2

Dallas: 4-0-1

Nästa match:

Vegas: Seattle Kraken, hemma, 1 februari 04.00

Dallas: Utah Mammoth, borta, 1 februari 03.00