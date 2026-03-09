Dallas vann i förlängningen mot Chicago

Dallas vann med 4–3 efter förlängning

Dallas nionde seger på de senaste tio matcherna

Miro Heiskanen matchvinnare för Dallas

Dallas väg till seger mot Chicago hemma i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Dallas avgöra till 4–3 (1–2, 0–0, 2–1, 1–0) och ta bonuspoängen.

Miro Heiskanen blev matchhjälte för Dallas med sitt mål blott 22 sekunder in i förlängningen.

Vegas nästa för Dallas

Chicago startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Tyler Bertuzzi och Sam Rinzel innan Dallas svarade och gjorde 2–1 genom Nathan Bastian.

Andra perioden blev mållös.

Mavrik Bourque och Justin Hryckowian såg till att Dallas vände till ledning med 3–2.

Chicago kvitterade till 3–3 genom Connor Bedard i tredje perioden. Målet kom med 1.21 kvar att spela.

Stor matchhjälte för Dallas 22 sekunder in i förlängningen blev Miro Heiskanen med det avgörande 4–3-målet.

Dallas har fyra segrar och en förlust och 23–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Chicago har en vinst och fyra förluster och 13–16 i målskillnad.

Det här betyder att Chicago ligger på sjunde plats i Central division och Dallas är på andra plats i Central division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Chicago Blackhawks vunnit.

I nästa omgång har Dallas Vegas hemma i American Airlines Center, onsdag 11 mars 01.00. Chicago spelar hemma mot Utah Mammoth tisdag 10 mars 01.30.

Dallas–Chicago 4–3 (1–2, 0–0, 2–1, 1–0)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 0–1 (6.59) Tyler Bertuzzi (Artjom Levsjunov, Frank Nazar), 0–2 (8.41) Sam Rinzel (Teuvo Teräväinen, Oliver Moore), 1–2 (16.37) Nathan Bastian (Lian Bichsel, Oskar Bäck).

Tredje perioden: 2–2 (40.42) Mavrik Bourque (Michael Bunting), 3–2 (49.40) Justin Hryckowian (Mavrik Bourque, Esa Lindell), 3–3 (58.39) Connor Bedard (Teuvo Teräväinen, Frank Nazar).

Förlängning: 4–3 (60.22) Miro Heiskanen (Matt Duchene).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 4-1-0

Chicago: 1-2-2

Nästa match:

Dallas: Vegas Golden Knights, hemma, 11 mars 01.00

Chicago: Utah Mammoth, hemma, 10 mars 01.30