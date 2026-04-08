Dallas vann i förlängningen mot Calgary

Matchen mellan Dallas och Calgary i NHL slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde Dallas avgöra till 4–3 (0–0, 1–2, 2–1, 1–0).

Matchhjälte blev Wyatt Johnston, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Efter 4.30 i andra perioden gjorde Dallas 1–0 genom Justin Hryckowian på pass av Thomas Harley och Nils Lundkvist.

Joel Farabee och Jegor Sjarangovitj låg sen bakom vändningen till 1–2 för Calgary.

Calgary gjorde 1–3 genom Zayne Parekh på pass av Matt Coronato och Matvei Gridin efter 26 sekunder i tredje perioden.

Dallas reducerade och kvitterade till 3–3 genom Wyatt Johnston och Jason Robertson i början av tredje perioden.

I förlängningen tog det 4.00 innan Dallas också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Wyatt Johnston.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Dallas möter Minnesota i nästa match hemma fredag 10 april 03.00. Calgary möter samma dag Colorado borta.

Dallas–Calgary 4–3 (0–0, 1–2, 2–1, 1–0)

NHL, American Airlines Center

Andra perioden: 1–0 (24.30) Justin Hryckowian (Thomas Harley, Nils Lundkvist), 1–1 (32.38) Joel Farabee (Adam Klapka, Olli Määttä), 1–2 (38.52) Jegor Sjarangovitj (Adam Klapka, Zach Whitecloud).

Tredje perioden: 1–3 (40.26) Zayne Parekh (Matt Coronato, Matvei Gridin), 2–3 (41.16) Wyatt Johnston (Mikko Rantanen, Thomas Harley), 3–3 (44.51) Jason Robertson (Matt Duchene, Tyler Myers).

Förlängning: 4–3 (64.00) Wyatt Johnston.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 2-1-2

Calgary: 2-1-2

Nästa match:

Dallas: Minnesota Wild, hemma, 10 april 03.00

Calgary: Colorado Avalanche, borta, 10 april 03.00