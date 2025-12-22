Dallas tog ännu en seger – 5–1 mot Toronto

Dallas-seger med 5–1 mot Toronto

Dallas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Sam Steel matchvinnare för Dallas

5–1 (1–0, 0–0, 4–1) blev resultatet när Dallas och Toronto möttes i American Airlines Center på måndagen. I och med detta har Dallas fyra raka segrar i NHL.

Dallas–Toronto – mål för mål

Jason Robertson gav Dallas ledningen efter 18.30 på pass av Oskar Bäck och Radek Faksa.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Dallas vann också tredje perioden 4–1 och matchen slutade 5–1.

Det här betyder att Dallas är kvar på andra plats i Central division och Toronto stannar sist, på åttonde plats, i Atlantic division.

Lagen möts igen 14 april i Scotiabank Arena.

I nästa omgång har Dallas Detroit borta i Little Caesars Arena, onsdag 24 december 00.30. Toronto spelar hemma mot Pittsburgh tisdag 23 december 22.00.

Dallas–Toronto 5–1 (1–0, 0–0, 4–1)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 1–0 (18.30) Jason Robertson (Oskar Bäck, Radek Faksa).

Tredje perioden: 2–0 (45.03) Sam Steel (Ilja Ljubusjkin, Mikko Rantanen), 2–1 (48.39) Scott Laughton (Morgan Rielly), 3–1 (52.10) Jamie Benn (Miro Heiskanen, Esa Lindell), 4–1 (57.55) Mavrik Bourque (Esa Lindell, Jake Oettinger), 5–1 (59.43) Justin Hryckowian (Thomas Harley, Alexander Petrovic).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 4-0-1

Toronto: 1-0-4

Nästa match:

Dallas: Detroit Red Wings, borta, 24 december 00.30

Toronto: Pittsburgh Penguins, hemma, 23 december 22.00