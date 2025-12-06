Dallas starka svit mot San Jose fortsätter

Dallas vann med 4–1 mot San Jose

Dallas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Sam Steel avgjorde för Dallas

Dallas har haft det lätt mot San Jose i NHL. Och på lördagen vann Dallas på nytt – den här gången med 4–1 (1–0, 0–1, 3–0) hemma i American Airlines Center. Det var Dallas sjunde raka seger mot San Jose.

Segern var Dallas sjätte på de senaste sju matcherna.

Pittsburgh nästa för Dallas

Dallas tog ledningen efter 14.22 genom Jason Robertson på passning från Wyatt Johnston och Mikko Rantanen.

Efter 8.23 i andra perioden nätade Collin Graf på pass av Ty Dellandrea och Nick Leddy och kvitterade för San Jose.

Dallas spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Sam Steel, Mikko Rantanen och Miro Heiskanen och avgjorde matchen.

San Jose möter Carolina söndag 7 december 23.00 borta.

Dallas–San Jose 4–1 (1–0, 0–1, 3–0)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 1–0 (14.22) Jason Robertson (Wyatt Johnston, Mikko Rantanen).

Andra perioden: 1–1 (28.23) Collin Graf (Ty Dellandrea, Nick Leddy).

Tredje perioden: 2–1 (50.56) Sam Steel (Alexander Petrovic), 3–1 (56.39) Mikko Rantanen, 4–1 (57.41) Miro Heiskanen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 4-1-0

San Jose: 2-0-3

Nästa match:

Dallas: Pittsburgh Penguins, hemma, 8 december

San Jose: Carolina Hurricanes, borta, 7 december