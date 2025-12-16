Dallas segrade i toppmötet mot Los Angeles

Seger för Dallas med 4–1 mot Los Angeles

Oskar Bäck matchvinnare för Dallas

Los Angeles tredje raka förlust

Det var toppmatch i NHL under tisdagen när Dallas tog emot tredjeplacerade Los Angeles. Dallas vann matchen med 4–1 (0–0, 1–1, 3–0).

Dallas–Los Angeles – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

11.45 in i andra perioden gjorde Los Angeles 1–0. Målskytt var Andrej Kuzmenko.

Efter 15.42 i andra perioden slog Matt Duchene till framspelad av Mikko Rantanen och Wyatt Johnston och kvitterade för Dallas.

I tredje perioden var det Dallas som dominerade och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Oskar Bäck, Mikko Rantanen och Wyatt Johnston.

Dallas stannar därmed på andra plats i Central division och Los Angeles på tredje plats i Pacific division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Los Angeles Kings med 3–2 efter förlängning .

Nästa motstånd för Dallas är San Jose. Lagen möts fredag 19 december 04.00 i SAP Center at San Jose. Los Angeles tar sig an Florida borta torsdag 18 december 01.00.

Dallas–Los Angeles 4–1 (0–0, 1–1, 3–0)

NHL, American Airlines Center

Andra perioden: 0–1 (31.45) Andrej Kuzmenko, 1–1 (35.42) Matt Duchene (Mikko Rantanen, Wyatt Johnston).

Tredje perioden: (Radek Faksa, Colin Blackwell), 3–1 (56.23) Mikko Rantanen (Thomas Harley), 4–1 (59.28) Wyatt Johnston (Matt Duchene).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 3-0-2

Los Angeles: 2-2-1

Nästa match:

Dallas: San Jose Sharks, borta, 19 december 04.00

Los Angeles: Florida Panthers, borta, 18 december 01.00