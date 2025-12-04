Dallas segrade i toppmötet – Miro Heiskanen hjälte

Dallas-seger med 3–0 mot New Jersey

Dallas femte seger på de senaste sex matcherna

Miro Heiskanen avgjorde för Dallas

New Jersey tog emot Dallas i torsdagens toppmöte i NHL. Och det slutade med seger för bortalaget Dallas, som besegrade New Jersey med 3–0 (0–0, 2–0, 1–0).

Segern var Dallas femte på de senaste sex matcherna.

San Jose nästa för Dallas

Den första perioden slutade 0–0.

11.04 in i andra perioden gjorde Dallas 1–0 genom Miro Heiskanen efter förarbete från Roope Hintz och Jamie Benn.

Efter 17.36 i andra perioden nätade Jason Robertson framspelad av Esa Lindell och Jamie Benn och gjorde 0–2.

Mikko Rantanen gjorde också 0–3 med assist av Esa Lindell och Miro Heiskanen efter åtta minuter i tredje perioden.

Den 25 mars tar lagen sig an varandra igen, då i American Airlines Center.

New Jersey tar sig an Vegas i nästa match hemma lördag 6 december 01.00. Dallas möter samma dag 02.00 San Jose hemma.

New Jersey–Dallas 0–3 (0–0, 0–2, 0–1)

NHL, Prudential Center

Andra perioden: 0–1 (31.04) Miro Heiskanen (Roope Hintz, Jamie Benn), 0–2 (37.36) Jason Robertson (Esa Lindell, Jamie Benn).

Tredje perioden: (Esa Lindell, Miro Heiskanen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 2-0-3

Dallas: 4-1-0

Nästa match:

New Jersey: Vegas Golden Knights, hemma, 6 december

Dallas: San Jose Sharks, hemma, 6 december