Dallas segerrad fortsätter efter 4–3 mot Winnipeg

Dallas vann med 4–3 mot Winnipeg

Dallas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Jason Robertson avgjorde för Dallas

3–4 (0–1, 2–2, 1–1) blev resultatet när Winnipeg och Dallas möttes i Bell MTS Place på onsdagen. I och med detta har Dallas fyra raka segrar i NHL.

Minnesota nästa för Dallas

Esa Lindell gjorde 1–0 till Dallas efter bara 45 sekunder med assist av Wyatt Johnston och Mikko Rantanen.

Dallas gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Roope Hintz och Alexander Petrovic.

Winnipeg reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Mark Scheifele och Mark Scheifele i andra perioden.

4.50 in i tredje perioden slog Jason Robertson till framspelad av Miro Heiskanen och Mikko Rantanen och ökade ledningen.

5.52 in i perioden nätade Winnipegs Logan Stanley på pass av Cole Perfetti och Gabriel Vilardi och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Winnipeg.

När lagen senast möttes vann Dallas Stars med 5–4.

Fredag 12 december 02.00 möter Winnipeg Boston hemma i Bell MTS Place medan Dallas spelar borta mot Minnesota.

Winnipeg–Dallas 3–4 (0–1, 2–2, 1–1)

NHL, Bell MTS Place

Första perioden: 0–1 (0.45) Esa Lindell (Wyatt Johnston, Mikko Rantanen).

Andra perioden: 0–2 (21.16) Roope Hintz, 0–3 (22.31) Alexander Petrovic (Mavrik Bourque, Sam Steel), 1–3 (30.41) Mark Scheifele (Kyle Connor), 2–3 (38.56) Mark Scheifele (Josh Morrissey, Kyle Connor).

Tredje perioden: 2–4 (44.50) Jason Robertson (Miro Heiskanen, Mikko Rantanen), 3–4 (45.52) Logan Stanley (Cole Perfetti, Gabriel Vilardi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 1-1-3

Dallas: 4-1-0

Nästa match:

Winnipeg: Boston Bruins, hemma, 12 december 02.00

Dallas: Minnesota Wild, borta, 12 december 02.00