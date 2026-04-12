Dallas avgjorde i tredje perioden i segern mot NY Rangers

Dallas segrade hemma mot NY Rangers i NHL efter en mycket stark tredje period. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Dallas drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–0 (0–0, 0–0, 2–0).

Det här var femte gången den här säsongen som Dallas målvakter höll nollan.

Segern var Dallas fjärde på de senaste fem matcherna.

Det gjordes inga mål under matchens första 40 minuter.

Dallas tog ledningen först efter tolv minuters spel i tredje perioden genom Jason Robertson assisterad av Matt Duchene och Wyatt Johnston. Jason Robertson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 59 sekunder kvar att spela på pass av Matt Duchene och Mavrik Bourque. 2–0-målet blev matchens sista.

När lagen möttes senast vann NY Rangers med 3–2 efter förlängning .

Dallas tar sig an Toronto i nästa match borta tisdag 14 april 01.30. NY Rangers möter samma dag 01.00 Florida borta.

Dallas–NY Rangers 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)

NHL, American Airlines Center

Tredje perioden: 1–0 (52.49) Jason Robertson (Matt Duchene, Wyatt Johnston), 2–0 (59.01) Jason Robertson (Matt Duchene, Mavrik Bourque).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 4-0-1

NY Rangers: 2-0-3

Nästa match:

Dallas: Toronto Maple Leafs, borta, 14 april 01.30

NY Rangers: Florida Panthers, borta, 14 april 01.00