Dalens fina svit håller i sig efter 6–1 mot Skövde HC

Seger för Dalen med 6–1 mot Skövde HC

Dalens sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Jonathan Sagemar gjorde två mål för Dalen

Det fortsätter gå bra för formstarka Dalen i U20 Div 1 B syd vår herr. På tisdagen mötte laget Skövde HC på hemmaplan i Smedjehov och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sju matcher i rad. Segerresultatet mot Skövde HC blev 6–1 (3–0, 1–1, 2–0).

Anton Rydqvist bakom Dalens seger

Dalen stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Redan efter 3.08 i andra perioden reducerade Skövde HC till 3–1 genom Wilmer Wollsén efter pass från Olle Strömqvist. Efter 13.16 i andra perioden slog Vidar Lindström till på pass av Olle Almqvist och gjorde 4–1.

1.12 in i tredje perioden satte Elton Backer pucken framspelad av Vidar Lindström och ökade ledningen. Efter 12.50 nätade Jonathan Sagemar på nytt på pass av Vidar Lindström och Leo Serup och ökade ledningen för Dalen.

Dalens Vidar Lindström stod för ett mål och fyra assists och Jonathan Sagemar gjorde två mål och ett målgivande pass.

Det här betyder att Dalen är kvar i serieledning och Skövde HC stannar på femte plats, i serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Dalen med 8–3.

Dalen tar sig an Ulricehamns IF/Nittorps IK i nästa match borta lördag 7 februari 11.00. Skövde HC möter Mjölby borta tisdag 10 februari 19.30.

Dalen–Skövde HC 6–1 (3–0, 1–1, 2–0)

U20 Div 1 B syd vår herr, Smedjehov

Första perioden: 1–0 (4.49) Lukas Johansson (Royce Nundahl, Luka Nikolic), 2–0 (11.59) Anton Rydqvist (Vidar Lindström, Jonathan Sagemar), 3–0 (19.08) Jonathan Sagemar (Vidar Lindström).

Andra perioden: 3–1 (23.08) Wilmer Wollsén (Olle Strömqvist), 4–1 (33.16) Vidar Lindström (Olle Almqvist).

Tredje perioden: 5–1 (41.12) Elton Backer (Vidar Lindström), 6–1 (52.50) Jonathan Sagemar (Vidar Lindström, Leo Serup).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 5-0-0

Skövde HC: 2-1-2

Nästa match:

Dalen: Ulricehamns IF/Nittorps IK, borta, 7 februari 11.00

Skövde HC: Mjölby HC, borta, 10 februari 19.30