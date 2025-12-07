Dalen vinnare mot Västervik – avgjorde i förlängningen

Dalen vann med 5–4 efter förlängning

Colin Blomberg matchvinnare för Dalen

Andra raka förlusten för Västervik

Det blev en riktigt spännande match när Dalen mötte Västervik i U18 division 1 syd B herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där Dalen var starkast och segerresultatet blev 5–4 (2–0, 1–3, 1–1, 1–0). Matchhjälte blev Colin Blomberg, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Dalen–Västervik – mål för mål

Dalen tog ledningen efter 17 minuters spel genom Oskar Fred framspelad av Jim Mackenhauer och Colin Blomberg.

Laget ökade också ledningen till 2–0 efter 19.35 när Ville Marjavaara hittade rätt efter förarbete från Tamás Deák och Tim Carlström Kaya.

Efter 0.54 i andra perioden ökade Dalen på till 3–0 genom Colin Blomberg.

Västervik reducerade och kvitterade till 3–3.

9.44 in i tredje perioden satte Isac Österström pucken på pass av Hugo Hübenbecker och Lukas Rasmussen och gav laget ledningen.

15.15 in i perioden nätade Dalens Ville Marjavaara på nytt framspelad av Jim Mackenhauer och kvitterade.

Stor matchhjälte för Dalen 1.33 in i förlängningen blev Colin Blomberg med det avgörande målet i förlängningen.

Dalens Jim Mackenhauer hade tre assists, Colin Blomberg stod för två mål och ett assist och Ville Marjavaara gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här var Dalens andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Västerviks tredje uddamålsförlust.

U18 division 1 syd B herr är nu färdigspelad. Dalen slutar på åttonde plats och Västervik på femte plats.

När lagen möttes senast vann Västerviks IK med 3–2 efter straffar.

Dalen–Västervik 5–4 (2–0, 1–3, 1–1, 1–0)

U18 division 1 syd B herr, Smedjehov

Första perioden: 1–0 (17.02) Oskar Fred (Jim Mackenhauer, Colin Blomberg), 2–0 (19.35) Ville Marjavaara (Tamás Deák, Tim Carlström Kaya).

Andra perioden: 3–0 (20.54) Colin Blomberg (Ville Marjavaara), 3–1 (22.23) Liam Johansson (Kasper Rosenquist), 3–2 (24.47) Anthon Lovenhill (Anton Lundberg, Sam Fröling), 3–3 (37.33) Olle Davidsson (Anton Lundberg, Vilgot Karlsson).

Tredje perioden: 3–4 (49.44) Isac Österström (Hugo Hübenbecker, Lukas Rasmussen), 4–4 (55.15) Ville Marjavaara (Jim Mackenhauer).

Förlängning: 5–4 (61.33) Colin Blomberg (Oskar Fred, Jim Mackenhauer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 2-1-2

Västervik: 3-1-1