Dalen utklassade Nyköping – vann med 7–1

Dalen vann med 7–1 mot Nyköping

William Romfors med tre mål för Dalen

Jesper Thörnberg avgjorde för Dalen

Dalen övertygade när laget vann på hemmaplan mot Nyköping i hockeyettan södra med hela 7–1 (1–0, 5–0, 1–1).

Det betyder att Dalen äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på fem förluster i rad.

William Romfors gav Dalen ledningen efter 9.03 framspelad av Oskar Cederqvist och Victor Lindman. Även i andra perioden var Dalen starkast och gick från 1–0 till 6–0 genom två mål av Jesper Thörnberg, två mål av William Romfors och ett mål av Noel Styrenius. Efter 4.47 i tredje perioden ökade Dalen på till 7–0 genom Axel Håkansson.

Jonathan Andersson reducerade förvisso men närmare än 7–1 kom inte Nyköping. Dalen tog därmed en stabil seger.

Victor Lindman och Oskar Cederqvist gjorde noll mål och tre assist var för Dalen.

Den 14 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Stora Hallen.

I nästa match möter Dalen Huddinge hemma på lördag 8 november 16.00. Nyköping möter Vita Hästen onsdag 12 november 19.00 borta.

Dalen–Nyköping 7–1 (1–0, 5–0, 1–1)

Hockeyettan södra, Smedjehov

Första perioden: 1–0 (9.03) William Romfors (Oskar Cederqvist, Victor Lindman).

Andra perioden: 2–0 (23.47) Jesper Thörnberg, 3–0 (28.00) Noel Styrenius (Oskar Cederqvist, Victor Lindman), 4–0 (30.18) Jesper Thörnberg (Liam Persson, Linus Lindgren), 5–0 (32.07) William Romfors (Victor Lindman, Oskar Cederqvist), 6–0 (35.08) William Romfors (Hampus Sandahl, Max Forsell).

Tredje perioden: 7–0 (44.47) Axel Håkansson (Max Forsell), 7–1 (48.34) Jonathan Andersson (Alexander Åkerfelt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 1-0-4

Nyköping: 1-0-4

Nästa match:

Dalen: Huddinge IK, hemma, 8 november

Nyköping: HC Vita Hästen, borta, 12 november