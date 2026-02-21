Klart i dag: Dalen vinner serien efter seger mot Mjölby

Dalen vann med 6–1 mot Mjölby

Dalens tionde seger på de senaste tio matcherna

Jonathan Sagemar med två mål för Dalen

6–1 (2–1, 0–0, 4–0) borta mot Mjölby räcker. Nu är seriesegern i U20 Div 1 B syd vår herr klar för Dalen. Mjölby slutar på tredje plats i tabellen.

Efter en bra säsong i U20 Div 1 B syd vår herr är Dalen nu klart för kval.

Vidar Lindström bakom Dalens avgörande

Dalen tog ledningen i första perioden genom Olle Halvardsson.

Mjölby kvitterade till 1–1 genom Noel Eriksson efter 9.23.

Dalen tog ledningen på nytt genom Vidar Lindström efter 13.14 i matchen.

Andra perioden blev mållös.

Även i tredje perioden var Dalen starkast och gick från 1–2 till 1–6 genom två mål av Jonathan Sagemar, ett mål av Anton Rydqvist och ett mål av Luka Nikolic och avgjorde matchen.

Jonathan Sagemar gjorde två mål för Dalen och två assist.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. HC Dalen har tagit två segrar före den här matchen. Mjölby HC vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Mjölby–Dalen 1–6 (1–2, 0–0, 0–4)

U20 Div 1 B syd vår herr, ProTrain Arena

Första perioden: 0–1 (8.11) Olle Halvardsson (Jim Mackenhauer, Royce Nundahl), 1–1 (9.23) Noel Eriksson (Miliam Sjöö-Laisio), 1–2 (13.14) Vidar Lindström (Jonathan Sagemar, Anton Rydqvist).

Tredje perioden: 1–3 (40.47) Anton Rydqvist (Jim Mackenhauer, Jonathan Sagemar), 1–4 (41.27) Luka Nikolic (Rasmus Cedervall, Max Ekström), 1–5 (52.44) Jonathan Sagemar, 1–6 (58.51) Jonathan Sagemar.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 3-0-2

Dalen: 5-0-0