Dalen bröt Visby/Romas fina vinstsvit

Dalen segrade – 4–0 mot Visby/Roma

Nils Juntorp gjorde två mål för Dalen

David Rosander avgjorde för Dalen

Visby/Roma har spelat bra i hockeyettan södra. Inför matchen hemma mot Dalen hade laget tagit sex raka segrar. På fredagen tog det stopp och matchen i Visby Ishall slutade 0–4 (0–2, 0–1, 0–1). Det var första förlusten sedan den 28 december för Visby/Roma.

Nils Juntorp med två mål för Dalen

Gästerna Dalen började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 3.15 slog David Rosander till efter förarbete från Max Rapp och Oliver Wallqvist. Efter 8.29 gjorde laget 0–2 genom Nils Juntorp på pass av Hampus Sandahl och Victor Westh.

Efter 7.15 i andra perioden slog Nils Juntorp till på nytt framspelad av William Romfors och Jesper Thörnberg och gjorde 0–3.

Dalen gjorde också 0–4 genom Liam Persson framspelad av Oskar Cederqvist och Daniel Glad efter 19.28 i tredje perioden.

Resultatet innebär att Visby/Roma ligger kvar på sjunde plats och Dalen på elfte plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Visby/Roma med 6–2.

I nästa match möter Visby/Roma Tranås borta på söndag 25 januari 16.00. Dalen möter Vita Hästen onsdag 28 januari 19.00 hemma.

Visby/Roma–Dalen 0–4 (0–2, 0–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Visby Ishall

Första perioden: 0–1 (3.15) David Rosander (Max Rapp, Oliver Wallqvist), 0–2 (8.29) Nils Juntorp (Hampus Sandahl, Victor Westh).

Andra perioden: 0–3 (27.15) Nils Juntorp (William Romfors, Jesper Thörnberg).

Tredje perioden: 0–4 (59.28) Liam Persson (Oskar Cederqvist, Daniel Glad).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Visby/Roma: 4-0-1

Dalen: 3-1-1

Nästa match:

Visby/Roma: Tranås AIF, borta, 25 januari 16.00

Dalen: HC Vita Hästen, hemma, 28 januari 19.00